https://ria.ru/20240517/putin-1946668781.html

Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине

Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2024

Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине

Россия будет исходить из реальных условий, складывающихся на земле, при решении конфликта на Украине, навязать ничего не получится, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:49

2024-05-17T13:49

2024-05-17T14:33

россия

украина

китай

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных условий, складывающихся на земле, при решении конфликта на Украине, навязать ничего не получится, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы обсуждать, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, ну на вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

https://ria.ru/20240515/putin-1946029630.html

россия

украина

китай

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россия, украина, китай, владимир путин