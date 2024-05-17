https://ria.ru/20240517/putin-1946668781.html
Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине
Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине
Россия будет исходить из реальных условий, складывающихся на земле, при решении конфликта на Украине, навязать ничего не получится, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:49
2024-05-17T13:49
2024-05-17T14:33
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия будет исходить из реальных условий, складывающихся на земле, при решении конфликта на Украине, навязать ничего не получится, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы обсуждать, потом выбросили это, хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, ну на вот теперь вам наши условия. С дуба рухнули что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
https://ria.ru/20240515/putin-1946029630.html
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россия, украина, китай, владимир путин
Россия, Украина, Китай, Владимир Путин
Путин прокомментировал пути решения конфликта на Украине
Путин: Россия будет исходить из реальных условий при решении ситуации на Украине