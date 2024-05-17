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Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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13:39 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946664870.html
Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин
Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин
Многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:39
2024-05-17T13:39
экономика
россия
сша
китай
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, заявил президент России Владимир Путин. "Ведь к чему это приведет? Вот они ввели санкции против таких товаров, таких товаров, таких товаров. К чему это приведет? К инфляции в США, вот к чему это приведет. Потому что они будут пытаться производить это сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой уже дорогой металл, на основе своей дорогой энергетики. Вот результат", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240517/putin-1946649270.html
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экономика, россия, сша, китай, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин

Путин: запреты в отношении товаров из России и КНР приведут к инфляции в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь к чему это приведет? Вот они ввели санкции против таких товаров, таких товаров, таких товаров. К чему это приведет? К инфляции в США, вот к чему это приведет. Потому что они будут пытаться производить это сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой уже дорогой металл, на основе своей дорогой энергетики. Вот результат", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Вчера, 13:02
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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