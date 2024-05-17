https://ria.ru/20240517/putin-1946664870.html

Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин

Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Санкции против России и Китая приведут к инфляции в США, заявил Путин

Многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:39

2024-05-17T13:39

2024-05-17T13:39

экономика

россия

сша

китай

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Многочисленные запреты в отношении товаров России и Китая приведут к инфляции в США, заявил президент России Владимир Путин. "Ведь к чему это приведет? Вот они ввели санкции против таких товаров, таких товаров, таких товаров. К чему это приведет? К инфляции в США, вот к чему это приведет. Потому что они будут пытаться производить это сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой уже дорогой металл, на основе своей дорогой энергетики. Вот результат", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240517/putin-1946649270.html

россия

сша

китай

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экономика, россия, сша, китай, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире