https://ria.ru/20240517/putin-1946664515.html
Путин: переход России на расчеты в нацвалютах уже не остановить
Путин: переход России на расчеты в нацвалютах уже не остановить - РИА Новости, 17.05.2024
Путин: переход России на расчеты в нацвалютах уже не остановить
Россия переходит на расчеты в нацвалютах, это правильный процесс, его уже не остановить, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:38
2024-05-17T13:38
2024-05-17T14:33
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия переходит на расчеты в нацвалютах, это правильный процесс, его уже не остановить, сказал президент России Владимир Путин. "Мы, конечно, переходим, и это правильный процесс, он связан с определенными издержками, трудностями, но в целом правильный, когда мы говорим, что переходим в расчеты в национальной валюте, или создаем какие-то другие расчетные инструменты с другими странами, это процесс идет, он начат, и его уже не остановить", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли с лидером КНР схема расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.
https://ria.ru/20240515/putin-1946199192.html
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экономика, россия, китай, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин
Путин: переход России на расчеты в нацвалютах уже не остановить
Путин: переход России на нацвалюты это правильный процесс, его уже не остановить