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Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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13:35 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946663208.html
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин
Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:35
2024-05-17T13:35
экономика
россия
китай
владимир путин
энергетика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Китайская экономика растет, она требует, соответственно, увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста. Ничего более надежного, чем поставки из России, нет. У нас (с Китаем - ред.) огромная общая граница. И здесь никто не помешает, ни санкции в отношении танкерного флота, ни санкции в отношении финансовых учреждений, в национальных валютах будем это все покупать и продавать", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.
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экономика, россия, китай, владимир путин, энергетика
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Энергетика
Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин

Путин: нет ничего более надежного, чем поставки энергоресурсов из России в Китай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Китайская экономика растет, она требует, соответственно, увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста. Ничего более надежного, чем поставки из России, нет. У нас (с Китаем - ред.) огромная общая граница. И здесь никто не помешает, ни санкции в отношении танкерного флота, ни санкции в отношении финансовых учреждений, в национальных валютах будем это все покупать и продавать", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай будут развивать производства в ответ на санкции
Вчера, 13:22
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир ПутинЭнергетика
 
 
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