https://ria.ru/20240517/putin-1946663208.html

Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин

Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Китайская экономика требует российских энергоресурсов, заявил Путин

Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

экономика

россия

китай

владимир путин

энергетика

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Китайская экономика растет, требует энергоресурсов, и ничего более надежного, чем их поставки из России, нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Китайская экономика растет, она требует, соответственно, увеличения энергоресурсов, которые необходимы для поддержания этого роста. Ничего более надежного, чем поставки из России, нет. У нас (с Китаем - ред.) огромная общая граница. И здесь никто не помешает, ни санкции в отношении танкерного флота, ни санкции в отношении финансовых учреждений, в национальных валютах будем это все покупать и продавать", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

https://ria.ru/20240517/putin-1946657861.html

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экономика, россия, китай, владимир путин, энергетика