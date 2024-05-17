https://ria.ru/20240517/putin-1946662020.html

Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности

Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности

Президент России Владимир Путин заявил, что у Сергея Шойгу, назначенного секретарём Совета Безопасности РФ, будет огромный пласт работы на новой должности. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:32

2024-05-17T13:32

2024-05-17T14:04

сергей шойгу

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Сергея Шойгу, назначенного секретарём Совета Безопасности РФ, будет огромный пласт работы на новой должности.Глава государства отметил, что Шойгу часто бывал на предприятиях и понимает, что происходит. Путин уверен, что Шойгу знает потребности Вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективы, понимает возможности промышленности."Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это всё вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции.

https://ria.ru/20240517/shoygu-1946661215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, владимир путин, россия