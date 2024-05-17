https://ria.ru/20240517/putin-1946662020.html
Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности
Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности
Президент России Владимир Путин заявил, что у Сергея Шойгу, назначенного секретарём Совета Безопасности РФ, будет огромный пласт работы на новой должности. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:32
2024-05-17T13:32
2024-05-17T14:04
сергей шойгу
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Сергея Шойгу, назначенного секретарём Совета Безопасности РФ, будет огромный пласт работы на новой должности.Глава государства отметил, что Шойгу часто бывал на предприятиях и понимает, что происходит. Путин уверен, что Шойгу знает потребности Вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективы, понимает возможности промышленности."Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это всё вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции.
https://ria.ru/20240517/shoygu-1946661215.html
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сергей шойгу, владимир путин, россия
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о предстоящей работе Шойгу на новой должности
Путин: у Шойгу будет огромный пласт работы на новой должности
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Сергея Шойгу, назначенного секретарём Совета Безопасности РФ, будет огромный пласт работы на новой должности.
Глава государства отметил, что Шойгу часто бывал на предприятиях и понимает, что происходит. Путин уверен, что Шойгу знает потребности Вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективы, понимает возможности промышленности.
"Он занимался и в известной степени нашими контактами с инопартнерами по линии военно-технического сотрудничества, потому что служба военно-техническая, федеральная служба, находилась под министерством обороны, он вел ее фактически. Поэтому у него огромный такой пласт работы будет, это всё вместе совмещено", - сказал Путин во время пресс-конференции.