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Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 17.05.2024 (обновлено: 13:30 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946657413.html
Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине
Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине
Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:20
2024-05-17T13:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
владимир путин
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии, заявил президент России Владимир Путин."Теперь запищали: давайте срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали", - сказал Путин на пресс-конференции.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240517/putin-1946648858.html
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россия, украина, швейцария, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности участвовать в мирных переговорах по Украине

Путин: Россия готова участвовать в переговорах, но ее не приглашают в Швейцарию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии, заявил президент России Владимир Путин.
"Теперь запищали: давайте срочно конференцию. Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. Но мы вас не приглашаем. Вот тебе кино, здрасьте, приехали", - сказал Путин на пресс-конференции.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин
Вчера, 13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинВ мире
 
 
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