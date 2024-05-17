Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946652992.html
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными, поднималось очень много тем. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:10
2024-05-17T13:10
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b520afbeedeca2d728a6a43a4ca60bd.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными, поднималось очень много тем. "В целом переговоры были очень содержательными, насыщенными", - сказал он в ходе пресс-конференции. - "Это чисто рабочая поездка без всякого сомнения. С утра до вечера, провели практически целый день вместе с председателем и его коллегами. Очень много тем было поднято для обсуждения". Путин также выразил благодарность Си Цзиньпину и всему китайскому руководству за приглашение и теплую атмосферу для совместной работы. Президент России в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946646695.html
https://ria.ru/20240517/putin-1946644719.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364115_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27f4de2c7604b1822fb75031048a6936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
В мире
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными

Путин: переговоры с Си Цзиньпином были содержательными, поднималось много тем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными, поднималось очень много тем.
"В целом переговоры были очень содержательными, насыщенными", - сказал он в ходе пресс-конференции. - "Это чисто рабочая поездка без всякого сомнения. С утра до вечера, провели практически целый день вместе с председателем и его коллегами. Очень много тем было поднято для обсуждения".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД КНР: Россия и Китай должны твердо стоять на правильной стороне истории
Вчера, 12:59
Путин также выразил благодарность Си Цзиньпину и всему китайскому руководству за приглашение и теплую атмосферу для совместной работы.
Президент России в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
Президент России Владимир Путин в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин
Вчера, 12:57
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала