https://ria.ru/20240517/putin-1946652992.html

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными и насыщенными

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными, поднималось очень много тем. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:10

2024-05-17T13:10

2024-05-17T13:10

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китай

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си цзиньпин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными, поднималось очень много тем. "В целом переговоры были очень содержательными, насыщенными", - сказал он в ходе пресс-конференции. - "Это чисто рабочая поездка без всякого сомнения. С утра до вечера, провели практически целый день вместе с председателем и его коллегами. Очень много тем было поднято для обсуждения". Путин также выразил благодарность Си Цзиньпину и всему китайскому руководству за приглашение и теплую атмосферу для совместной работы. Президент России в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.

https://ria.ru/20240517/kitay-1946646695.html

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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин