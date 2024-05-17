https://ria.ru/20240517/putin-1946649425.html

Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР

Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР - РИА Новости, 17.05.2024

Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР

Санкции, принятые без решения ООН, нелегитимны, а их распространение на третьи страны выходит за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:03

2024-05-17T13:03

2024-05-17T14:38

китай

россия

владимир путин

оон

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции, принятые без решения ООН, нелегитимны, а их распространение на третьи страны выходит за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя вопрос о влиянии санкций на расчеты между Россией и Китаем."Санкции в отношении третьих стран - участников экономической деятельности вдвойне, втройне нелегитимны. Потому что, если они принимаются без решения ООН, они в целом нелегитимны, а в отношении третьих стран это совсем уже выходит за рамки здравого смысла", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240517/putin-1946664515.html

китай

россия

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китай, россия, владимир путин, оон