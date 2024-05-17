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Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР - РИА Новости, 17.05.2024
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13:03 17.05.2024 (обновлено: 14:38 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946649425.html
Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР
Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР - РИА Новости, 17.05.2024
Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР
Санкции, принятые без решения ООН, нелегитимны, а их распространение на третьи страны выходит за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:03
2024-05-17T14:38
китай
россия
владимир путин
оон
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции, принятые без решения ООН, нелегитимны, а их распространение на третьи страны выходит за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя вопрос о влиянии санкций на расчеты между Россией и Китаем."Санкции в отношении третьих стран - участников экономической деятельности вдвойне, втройне нелегитимны. Потому что, если они принимаются без решения ООН, они в целом нелегитимны, а в отношении третьих стран это совсем уже выходит за рамки здравого смысла", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240517/putin-1946664515.html
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китай, россия, владимир путин, оон
Китай, Россия, Владимир Путин, ООН
Путин прокомментировал проблемы с расчетами в банках КНР

Путин: санкции в отношении третьих стран выходят за рамки здравого смысла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции, принятые без решения ООН, нелегитимны, а их распространение на третьи страны выходит за рамки здравого смысла, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, комментируя вопрос о влиянии санкций на расчеты между Россией и Китаем.
"Санкции в отношении третьих стран - участников экономической деятельности вдвойне, втройне нелегитимны. Потому что, если они принимаются без решения ООН, они в целом нелегитимны, а в отношении третьих стран это совсем уже выходит за рамки здравого смысла", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин: переход России на расчеты в нацвалютах уже не остановить
Вчера, 13:38
 
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