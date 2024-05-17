https://ria.ru/20240517/putin-1946649270.html

Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин

Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин

Санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:02

2024-05-17T13:02

2024-05-17T13:31

в мире

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", - сказал Путин во время пресс-конференции.

https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931480182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия