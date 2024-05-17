https://ria.ru/20240517/putin-1946649270.html
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:02
2024-05-17T13:02
2024-05-17T13:31
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", - сказал Путин во время пресс-конференции.
https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931480182.html
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Санкции наносят прямой ущерб мировой экономике, заявил Путин
Президент Путин: санкции наносят прямой ущерб мировой экономике
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что принимаются такие решения (о введении санкций – ред.), они, конечно, наносят прямой ущерб мировой экономике. Не только тем странам, в отношении кого принимаются такие решения и операторов этих стран, но и мировой экономике в целом: и энергетике, и другим сферам деятельности экономической отрасли", - сказал Путин во время пресс-конференции.