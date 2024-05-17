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Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 17.05.2024 (обновлено: 13:12 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946648858.html
Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин
Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин
Россия анализирует всё, что происходит на украинском направлении, в том числе по форуму в Швейцарии, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:01
2024-05-17T13:12
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
украина
китай
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия анализирует всё, что происходит на украинском направлении, в том числе по форуму в Швейцарии, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы, конечно, анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении. Смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, собираются. Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240517/putin-1946653341.html
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россия, швейцария, украина, китай, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Украина, Китай, В мире
Россия анализирует все инициативы по Украинскому направлению, заявил Путин

Путин: Россия анализирует инициативы по Украине, включая форум в Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия анализирует всё, что происходит на украинском направлении, в том числе по форуму в Швейцарии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, конечно, анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении. Смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, собираются. Мы никаких форумов, которых мы знать не знаем, обсуждать не собираемся", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Россия анализирует, кому и в какой степени можно доверять, заявил Путин
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияШвейцарияУкраинаКитайВ мире
 
 
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