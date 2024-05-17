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Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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12:57 17.05.2024 (обновлено: 13:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946644719.html
Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин
Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:57
2024-05-17T13:03
китай
россия
в мире
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным."Китай и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете. Развитие, мы полагаем, должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений. Оно должно быть, нужно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения", - сказал президент.
https://ria.ru/20240517/putin-1946643906.html
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китай, россия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин

Путин: развитие Китая и России должно быть конструктивным и мирным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин в Харбине
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным.
"Китай и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете. Развитие, мы полагаем, должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений. Оно должно быть, нужно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин заявил о отсутствии сомнений в том, что мир становится многополярным
Вчера, 12:56
 
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