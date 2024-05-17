https://ria.ru/20240517/putin-1946644719.html

Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин

Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:57

2024-05-17T12:57

2024-05-17T13:03

китай

россия

в мире

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным."Китай и Россия - это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться, и это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете. Развитие, мы полагаем, должно быть конструктивным, должно быть мирным, без всяких сомнений. Оно должно быть, нужно учитывать не только наши интересы, но и интересы всех участников международного общения", - сказал президент.

https://ria.ru/20240517/putin-1946643906.html

китай

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китай, россия, в мире, владимир путин