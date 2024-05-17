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Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы - РИА Новости, 17.05.2024
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12:55 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946643296.html
Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы
Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы - РИА Новости, 17.05.2024
Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы
Президент России Владимир Путин рассказал что не получается читать столько, сколько бы хотелось, но когда удается, он делает это с удовольствием. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:55
2024-05-17T12:55
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал что не получается читать столько, сколько бы хотелось, но когда удается, он делает это с удовольствием. "Мне очень хочется сказать: я такой образованный, у меня такой сложился стереотип - читать постоянно. Но не могу соврать. К сожалению, не получается читать так, как бы хотелось. Но книжки у меня на тумбочке перед кроватью лежат, я иногда их открываю. Когда удается это делать, я делаю это с удовольствием", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Российский лидер считает, что влияние литературы на формирование человека является одним из основных факторов. По словам президента, он и его поколение воспитаны на русской классике. "Некоторые вещи, которые изучались в школе, молодой человек к ним не готов был. И только потом, перечитывая эти книги, начинаешь их воспринимать по-другому, глубину, которая там изложена. Это касается таких классиков, как Толстой, даже Чехов, особенно Достоевский", - добавил Путин. Путин отметил, что как только у него появляется время, он старается читать. "Как только у меня время появляется, особенно перед сном, я стараюсь книжку открыть и почитать", - поделился президент.
https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы

Путин признался, что читает меньше, чем хотелось бы, но с удовольствием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал что не получается читать столько, сколько бы хотелось, но когда удается, он делает это с удовольствием.
"Мне очень хочется сказать: я такой образованный, у меня такой сложился стереотип - читать постоянно. Но не могу соврать. К сожалению, не получается читать так, как бы хотелось. Но книжки у меня на тумбочке перед кроватью лежат, я иногда их открываю. Когда удается это делать, я делаю это с удовольствием", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
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Российский лидер считает, что влияние литературы на формирование человека является одним из основных факторов. По словам президента, он и его поколение воспитаны на русской классике.
"Некоторые вещи, которые изучались в школе, молодой человек к ним не готов был. И только потом, перечитывая эти книги, начинаешь их воспринимать по-другому, глубину, которая там изложена. Это касается таких классиков, как Толстой, даже Чехов, особенно Достоевский", - добавил Путин.
Путин отметил, что как только у него появляется время, он старается читать. "Как только у меня время появляется, особенно перед сном, я стараюсь книжку открыть и почитать", - поделился президент.
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Россия вышла на второе место в списке самых читающих стран, заявил Путин
27 марта, 20:02
 
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