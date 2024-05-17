https://ria.ru/20240517/putin-1946643296.html

Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы

Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы - РИА Новости, 17.05.2024

Путин признался, что не читает столько, сколько хотелось бы

Президент России Владимир Путин рассказал что не получается читать столько, сколько бы хотелось, но когда удается, он делает это с удовольствием. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:55

2024-05-17T12:55

2024-05-17T12:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал что не получается читать столько, сколько бы хотелось, но когда удается, он делает это с удовольствием. "Мне очень хочется сказать: я такой образованный, у меня такой сложился стереотип - читать постоянно. Но не могу соврать. К сожалению, не получается читать так, как бы хотелось. Но книжки у меня на тумбочке перед кроватью лежат, я иногда их открываю. Когда удается это делать, я делаю это с удовольствием", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. Российский лидер считает, что влияние литературы на формирование человека является одним из основных факторов. По словам президента, он и его поколение воспитаны на русской классике. "Некоторые вещи, которые изучались в школе, молодой человек к ним не готов был. И только потом, перечитывая эти книги, начинаешь их воспринимать по-другому, глубину, которая там изложена. Это касается таких классиков, как Толстой, даже Чехов, особенно Достоевский", - добавил Путин. Путин отметил, что как только у него появляется время, он старается читать. "Как только у меня время появляется, особенно перед сном, я стараюсь книжку открыть и почитать", - поделился президент.

https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html

https://ria.ru/20240327/putin-1936251516.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество