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Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере - РИА Новости, 17.05.2024
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12:48 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/putin-1946641236.html
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере
Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:48
2024-05-17T12:48
россия
китай
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. "Если говорить о примитивных вещах, на первый взгляд примитивных, создавать инфраструктуры общения. Создавать различные форумы, организовать мероприятия, что мы и делаем...надо создавать и технологические инфраструктуры, надо создавать условия для совместной работы в области спорта, культуры, образования, совместной деятельности", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос о том, как молодые люди из Китая и РФ могли бы легче узнавать о технологиях и культуре двух стран. Путин подчеркнул, что РФ понимает, что нужно создавать такие форматы и работа в этом направлении будет вестись.
https://ria.ru/20240517/putin-1946633062.html
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере

Путин: Россия и КНР будут создавать форматы для работы в гуманитарной сфере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин в Харбине
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Если говорить о примитивных вещах, на первый взгляд примитивных, создавать инфраструктуры общения. Создавать различные форумы, организовать мероприятия, что мы и делаем...надо создавать и технологические инфраструктуры, надо создавать условия для совместной работы в области спорта, культуры, образования, совместной деятельности", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос о том, как молодые люди из Китая и РФ могли бы легче узнавать о технологиях и культуре двух стран.
Путин подчеркнул, что РФ понимает, что нужно создавать такие форматы и работа в этом направлении будет вестись.
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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