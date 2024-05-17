https://ria.ru/20240517/putin-1946641236.html
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере
Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:48
2024-05-17T12:48
2024-05-17T12:48
россия
китай
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946609150_0:247:3200:2047_1920x0_80_0_0_281f6fb86567ffe7191efd855d6a5a10.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. "Если говорить о примитивных вещах, на первый взгляд примитивных, создавать инфраструктуры общения. Создавать различные форумы, организовать мероприятия, что мы и делаем...надо создавать и технологические инфраструктуры, надо создавать условия для совместной работы в области спорта, культуры, образования, совместной деятельности", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос о том, как молодые люди из Китая и РФ могли бы легче узнавать о технологиях и культуре двух стран. Путин подчеркнул, что РФ понимает, что нужно создавать такие форматы и работа в этом направлении будет вестись.
https://ria.ru/20240517/putin-1946633062.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946609150_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_2cc5ea138af157c0214f0fb320d94669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере
Путин: Россия и КНР будут создавать форматы для работы в гуманитарной сфере
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Если говорить о примитивных вещах, на первый взгляд примитивных, создавать инфраструктуры общения. Создавать различные форумы, организовать мероприятия, что мы и делаем...надо создавать и технологические инфраструктуры, надо создавать условия для совместной работы в области спорта, культуры, образования, совместной деятельности", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос о том, как молодые люди из Китая и РФ могли бы легче узнавать о технологиях и культуре двух стран.
Путин подчеркнул, что РФ понимает, что нужно создавать такие форматы и работа в этом направлении будет вестись.