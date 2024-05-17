https://ria.ru/20240517/putin-1946641236.html

Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере

Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере - РИА Новости, 17.05.2024

Путин рассказал форматах совместной работы с Китаем в гуманитарной сфере

Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:48

2024-05-17T12:48

2024-05-17T12:48

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китай

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут создавать возможности и форматы для совместной работы в гуманитарной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. "Если говорить о примитивных вещах, на первый взгляд примитивных, создавать инфраструктуры общения. Создавать различные форумы, организовать мероприятия, что мы и делаем...надо создавать и технологические инфраструктуры, надо создавать условия для совместной работы в области спорта, культуры, образования, совместной деятельности", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос о том, как молодые люди из Китая и РФ могли бы легче узнавать о технологиях и культуре двух стран. Путин подчеркнул, что РФ понимает, что нужно создавать такие форматы и работа в этом направлении будет вестись.

https://ria.ru/20240517/putin-1946633062.html

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россия, китай, владимир путин, в мире