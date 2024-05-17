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Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин
Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин
Сейчас не идет речи о глобальной реформе в сфере образования и науки РФ, нужно только выстроить приоритеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:28
2024-05-17T12:28
2024-05-17T12:37
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владимир путин
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образование
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Сейчас не идет речи о глобальной реформе в сфере образования и науки РФ, нужно только выстроить приоритеты, заявил президент России Владимир Путин."Речь идет не о какой-то глобальной реформе, а речь идет о том, чтобы выстроить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании. И специалисты пришли к выводу о том, что нам по этому направлению нужно вернуться к той системе подготовке специалистов, которая у нас была еще и в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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россия, владимир путин, китай, образование
Россия, Владимир Путин, Китай, Образование
Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин
Путин: в сфере образования и науки нужно только выстроить приоритеты