https://ria.ru/20240517/putin-1946636252.html

Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин

Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Речи о глобальной реформе в сфере образования и науки не идет, заявил Путин

Сейчас не идет речи о глобальной реформе в сфере образования и науки РФ, нужно только выстроить приоритеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:28

2024-05-17T12:28

2024-05-17T12:37

россия

владимир путин

китай

образование

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Сейчас не идет речи о глобальной реформе в сфере образования и науки РФ, нужно только выстроить приоритеты, заявил президент России Владимир Путин."Речь идет не о какой-то глобальной реформе, а речь идет о том, чтобы выстроить некоторые приоритеты по отдельным направлениям деятельности в науке и образовании. И специалисты пришли к выводу о том, что нам по этому направлению нужно вернуться к той системе подготовке специалистов, которая у нас была еще и в Советском Союзе, сделав поправку, конечно, на требования сегодняшнего дня", - сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

https://ria.ru/20240517/putin-1946635048.html

россия

китай

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россия, владимир путин, китай, образование