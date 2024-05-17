https://ria.ru/20240517/putin-1946635698.html
Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой
Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой - РИА Новости, 17.05.2024
Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой
Президент России Владимир Путин заявил, что ему ещё нужно работать над собой, и пояснил, что если человек так думает, то он добивается успехов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:26
2024-05-17T12:26
2024-05-17T13:10
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему ещё нужно работать над собой, и пояснил, что если человек так думает, то он добивается успехов. "Не знаю, так получилось. Вообще мне кажется, что мне так же, как и многим, как всем людям, многого не хватает, я ещё должен работать над собой. А может быть, я сейчас ответил на ваш вопрос, потому что, когда человек относится к себе критически, полагает, что ему ещё много нужно сделать и много работать над собой, тогда, наверное, он и добивается успехов. И вам того же желаю", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос студента о том, как он смог в себе развить такие качества, как настойчивость и дальновидность. Студент также в своём обращении к президенту РФ отметил, что благодаря его великолепному руководству Россия смогла достичь успеха в самых различных областях. Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.
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россия, китай, пекин, владимир путин
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин
Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой
Путин: человек добивается успехов, если продолжает работать над собой
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему ещё нужно работать над собой, и пояснил, что если человек так думает, то он добивается успехов.
"Не знаю, так получилось. Вообще мне кажется, что мне так же, как и многим, как всем людям, многого не хватает, я ещё должен работать над собой. А может быть, я сейчас ответил на ваш вопрос, потому что, когда человек относится к себе критически, полагает, что ему ещё много нужно сделать и много работать над собой, тогда, наверное, он и добивается успехов. И вам того же желаю", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос студента о том, как он смог в себе развить такие качества, как настойчивость и дальновидность.
Студент также в своём обращении к президенту РФ отметил, что благодаря его великолепному руководству Россия смогла достичь успеха в самых различных областях.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае
с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин
, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине
, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.