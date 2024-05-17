https://ria.ru/20240517/putin-1946635698.html

Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой

Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой - РИА Новости, 17.05.2024

Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой

Президент России Владимир Путин заявил, что ему ещё нужно работать над собой, и пояснил, что если человек так думает, то он добивается успехов. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:26

2024-05-17T12:26

2024-05-17T13:10

россия

китай

пекин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946649384_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_93a622a933803a4b53c041a762d596f9.jpg

ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему ещё нужно работать над собой, и пояснил, что если человек так думает, то он добивается успехов. "Не знаю, так получилось. Вообще мне кажется, что мне так же, как и многим, как всем людям, многого не хватает, я ещё должен работать над собой. А может быть, я сейчас ответил на ваш вопрос, потому что, когда человек относится к себе критически, полагает, что ему ещё много нужно сделать и много работать над собой, тогда, наверное, он и добивается успехов. И вам того же желаю", - сказал Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, отвечая на вопрос студента о том, как он смог в себе развить такие качества, как настойчивость и дальновидность. Студент также в своём обращении к президенту РФ отметил, что благодаря его великолепному руководству Россия смогла достичь успеха в самых различных областях. Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.

https://rsport.ria.ru/20240517/putin-1946633273.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946609978.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, пекин, владимир путин