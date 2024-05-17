https://ria.ru/20240517/putin-1946620646.html

Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи

Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 17.05.2024

Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:46

2024-05-17T11:46

2024-05-17T13:17

сочи

россия

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владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года."В конце этого года в Сочи, точнее - на федеральной территории "Сириус", на юге страны, на побережье Черного моря, будет проведено очередное мероприятие молодых ученых, и мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего студенты, волонтеры и так далее", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс молодых ученых традиционно ежегодно проводится на площадке университета "Сириус". Четвертый такой форум пройдет 20-22 ноября 2024 года.В 2023 году в конгрессе участвовали более пяти тысяч человек из 85 регионов России, включая новые. Среди участвующих также были заявлены 36 иностранных государств, в том числе из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, ЮАР, Кубы и других стран.

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

сочи

россия

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сочи, россия, черное море, владимир путин, в мире