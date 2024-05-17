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Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 17.05.2024
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11:46 17.05.2024 (обновлено: 13:17 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946620646.html
Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи
Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи - РИА Новости, 17.05.2024
Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи
Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:46
2024-05-17T13:17
сочи
россия
черное море
владимир путин
в мире
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года.&quot;В конце этого года в Сочи, точнее - на федеральной территории &quot;Сириус&quot;, на юге страны, на побережье Черного моря, будет проведено очередное мероприятие молодых ученых, и мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего студенты, волонтеры и так далее&quot;, - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс молодых ученых традиционно ежегодно проводится на площадке университета "Сириус". Четвертый такой форум пройдет 20-22 ноября 2024 года.В 2023 году в конгрессе участвовали более пяти тысяч человек из 85 регионов России, включая новые. Среди участвующих также были заявлены 36 иностранных государств, в том числе из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, ЮАР, Кубы и других стран.
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сочи, россия, черное море, владимир путин, в мире
Сочи, Россия, Черное море, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых ученых в Сочи

Путин пригласил китайских студентов на Конгресс ученых в Сочи в конце 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил китайских студентов на Конгресс молодых учёных в Сочи в конце этого года.
«

"В конце этого года в Сочи, точнее - на федеральной территории "Сириус", на юге страны, на побережье Черного моря, будет проведено очередное мероприятие молодых ученых, и мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего студенты, волонтеры и так далее", - сказал Путин во время общения с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу
16 мая, 08:00
Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс молодых ученых традиционно ежегодно проводится на площадке университета "Сириус". Четвертый такой форум пройдет 20-22 ноября 2024 года.
В 2023 году в конгрессе участвовали более пяти тысяч человек из 85 регионов России, включая новые. Среди участвующих также были заявлены 36 иностранных государств, в том числе из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, ЮАР, Кубы и других стран.
 
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