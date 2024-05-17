https://ria.ru/20240517/putin-1946620179.html

Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин

Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин

Владение иностранным языком помогает понять душу народа и душу тех людей, которые владеют этим языком как родным, это гораздо глубже, чем читать переводы с... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:44

2024-05-17T11:44

2024-05-17T11:45

россия

владимир путин

общество

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Владение иностранным языком помогает понять душу народа и душу тех людей, которые владеют этим языком как родным, это гораздо глубже, чем читать переводы с помощью интернета, сказал президент России Владимир Путин. "Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным", - заявил Путин. Президент РФ добавил, что знание второго языка всегда открывает более широкие перспективы для личного общения, карьерного роста, реализации перспективных научных исследований и изучения новой культуры.

https://ria.ru/20240517/putin-1946619085.html

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россия, владимир путин, общество