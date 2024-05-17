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Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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11:44 17.05.2024 (обновлено: 11:45 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946620179.html
Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин
Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин
Владение иностранным языком помогает понять душу народа и душу тех людей, которые владеют этим языком как родным, это гораздо глубже, чем читать переводы с... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:44
2024-05-17T11:45
россия
владимир путин
общество
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Владение иностранным языком помогает понять душу народа и душу тех людей, которые владеют этим языком как родным, это гораздо глубже, чем читать переводы с помощью интернета, сказал президент России Владимир Путин. "Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным", - заявил Путин. Президент РФ добавил, что знание второго языка всегда открывает более широкие перспективы для личного общения, карьерного роста, реализации перспективных научных исследований и изучения новой культуры.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Владение другим языком помогает понять душу народа, заявил Путин

Путин: владение другим языком важнее, чем читать переводы с помощью интернета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин в Харбине
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Владение иностранным языком помогает понять душу народа и душу тех людей, которые владеют этим языком как родным, это гораздо глубже, чем читать переводы с помощью интернета, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным", - заявил Путин.
Президент РФ добавил, что знание второго языка всегда открывает более широкие перспективы для личного общения, карьерного роста, реализации перспективных научных исследований и изучения новой культуры.
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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