https://ria.ru/20240517/putin-1946617591.html

Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены

Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены - РИА Новости, 17.05.2024

Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены

Россия и Китай будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами, заявил президент России Владимир Путин, отметив интерес молодых людей в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:37

2024-05-17T11:37

2024-05-17T11:55

россия

китай

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами, заявил президент России Владимир Путин, отметив интерес молодых людей в двух странах к подобным обменам.Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета напомнил, что в настоящее время 50 тысяч студентов из Китая учатся в России, 16 тысяч российских студентов в китайских вузах."Это не предел, мы будем всячески стремиться к тому, чтобы студенческие обмены расширялись. И наши китайские друзья, партнеры тоже настроены на такое же взаимодействие", - подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что "интерес (у россиян) к получению образования в Китае, а у китайских молодых людей интерес к получению образования в России растет".

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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россия, китай, владимир путин, в мире, навигатор абитуриента