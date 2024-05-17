https://ria.ru/20240517/putin-1946617591.html
Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены
Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены - РИА Новости, 17.05.2024
Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены
Россия и Китай будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами, заявил президент России Владимир Путин, отметив интерес молодых людей в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:37
2024-05-17T11:37
2024-05-17T11:55
россия
китай
владимир путин
в мире
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами, заявил президент России Владимир Путин, отметив интерес молодых людей в двух странах к подобным обменам.Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета напомнил, что в настоящее время 50 тысяч студентов из Китая учатся в России, 16 тысяч российских студентов в китайских вузах."Это не предел, мы будем всячески стремиться к тому, чтобы студенческие обмены расширялись. И наши китайские друзья, партнеры тоже настроены на такое же взаимодействие", - подчеркнул Путин.Глава государства добавил, что "интерес (у россиян) к получению образования в Китае, а у китайских молодых людей интерес к получению образования в России растет".
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, в мире, навигатор абитуриента
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Навигатор абитуриента
Россия и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены
Путин: РФ и Китай будут стремиться расширить студенческие обмены между странами
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться расширить практику студенческих обменов между странами, заявил президент России Владимир Путин, отметив интерес молодых людей в двух странах к подобным обменам.
Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета напомнил, что в настоящее время 50 тысяч студентов из Китая учатся в России, 16 тысяч российских студентов в китайских вузах.
«
"Это не предел, мы будем всячески стремиться к тому, чтобы студенческие обмены расширялись. И наши китайские друзья, партнеры тоже настроены на такое же взаимодействие", - подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что "интерес (у россиян) к получению образования в Китае, а у китайских молодых людей интерес к получению образования в России растет".