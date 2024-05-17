https://ria.ru/20240517/putin-1946607376.html
Путин посетил Харбинский политехнический университет
Путин посетил Харбинский политехнический университет - РИА Новости, 17.05.2024
Путин посетил Харбинский политехнический университет
Президент России Владимир Путин приехал в Харбинский политехнический университет, где сегодня пройдет его встреча со студентами, и ознакомился с музейной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:04
2024-05-17T11:04
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Харбинский политехнический университет, где сегодня пройдет его встреча со студентами, и ознакомился с музейной экспозицией вуза. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян. Российскому президенту рассказали об истории университета и его достижениях. Во время осмотра выставки ему предложили поздороваться с представленной в экспозиции космической роботизированной рукой. Путин улыбнулся и пожал ее. Российский президент также оставил запись в книге почетных гостей университета. "Поздравляю с выдающими успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки", - написал Путин и поблагодарил вуз за сотрудничество. Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики. В экспозиции есть, например, оригинал космической роботизированной руки и устройство для бурения лунного грунта, чипы для сельскохозяйственных БПЛА и робот для проверки рассады, двигательная установка для разведки нефтяных и газовых месторождений, иллюминатор нового поколения, меняющий цвет. Представлены и несколько макетов. Это модель марсохода "Чжужун", макеты спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3" и "Дружба АТУРК", а также макет формоизменяющегося авиалайнера на основе интеллектуальных материалов. Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с народно-освободительной армией Китая". История этого университета тесно связана с жизнью русской эмиграции на Северо-Востоке Китая в начале XX века и деятельностью Китайско-Восточной железной дороги. В 1954 году этот вуз вошел в число первых шести ключевых университетов Китая по подготовке специалистов-инженеров, к учебному процессу привлекали много преподавателей и ученых из СССР.
https://ria.ru/20240517/kharbin-1946584454.html
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китай, сша, россия, владимир путин, в мире
Китай, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин посетил Харбинский политехнический университет
Путин осмотрел музейную экспозицию Харбинского политехнического университета
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Харбинский политехнический университет, где сегодня пройдет его встреча со студентами, и ознакомился с музейной экспозицией вуза.
Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
Российскому президенту рассказали об истории университета и его достижениях. Во время осмотра выставки ему предложили поздороваться с представленной в экспозиции космической роботизированной рукой. Путин улыбнулся и пожал ее.
Российский президент также оставил запись в книге почетных гостей университета.
"Поздравляю с выдающими успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки", - написал Путин и поблагодарил вуз за сотрудничество.
Частью экспозиции в Харбинском политехническом университете стали архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Кроме того, на выставке представлены разработки для разных отраслей и областей экономики.
В экспозиции есть, например, оригинал космической роботизированной руки и устройство для бурения лунного грунта, чипы для сельскохозяйственных БПЛА и робот для проверки рассады, двигательная установка для разведки нефтяных и газовых месторождений, иллюминатор нового поколения, меняющий цвет.
Представлены и несколько макетов. Это модель марсохода "Чжужун", макеты спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3" и "Дружба АТУРК", а также макет формоизменяющегося авиалайнера на основе интеллектуальных материалов.
Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с народно-освободительной армией Китая".
История этого университета тесно связана с жизнью русской эмиграции на Северо-Востоке Китая в начале XX века и деятельностью Китайско-Восточной железной дороги. В 1954 году этот вуз вошел в число первых шести ключевых университетов Китая по подготовке специалистов-инженеров, к учебному процессу привлекали много преподавателей и ученых из СССР.