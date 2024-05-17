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Путин посетил действующий православный храм в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
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Религия
 
09:57 17.05.2024 (обновлено: 13:55 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/putin-1946591708.html
Путин посетил действующий православный храм в Харбине
Путин посетил действующий православный храм в Харбине - РИА Новости, 17.05.2024
Путин посетил действующий православный храм в Харбине
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Китай посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:57
2024-05-17T13:55
религия
харбин
китай
владимир путин
россия
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Китай посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине.Президент России в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.Храм Покрова Пресвятой Богородицы - это единственный действующий православный храм Харбина. Богослужения здесь проходят по воскресеньям и религиозным праздникам.Храм в византийском стиле был построен по проекту архитектора Юлия Жданова за полгода - строительство велось с 1 июня по 14 декабря 1930 года, после чего он был освящен. В период "культурной революции" в Китае храм был закрыт и вновь открылся только в 1984 году.
https://ria.ru/20240517/kharbin-1946584454.html
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Путин в православном храме Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине
Путин в Харбине посетил православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.
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харбин, китай, владимир путин, россия
Религия, Харбин, Китай, Владимир Путин, Россия
Путин посетил действующий православный храм в Харбине

Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Китай посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине.
Президент России в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - это единственный действующий православный храм Харбина. Богослужения здесь проходят по воскресеньям и религиозным праздникам.
Храм в византийском стиле был построен по проекту архитектора Юлия Жданова за полгода - строительство велось с 1 июня по 14 декабря 1930 года, после чего он был освящен. В период "культурной революции" в Китае храм был закрыт и вновь открылся только в 1984 году.
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