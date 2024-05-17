https://ria.ru/20240517/putin-1946586270.html
Путин оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства
Путин оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства - РИА Новости, 17.05.2024
Путин оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:10
2024-05-17T09:10
2024-05-17T09:13
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, отметив его вклад в развитие стратегического партнерства, конструктивного взаимодействия в ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. Своей деятельностью во главе государства Вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене. В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Путин также отметил, что дорожит добрыми, товарищескими отношениями. Выразил уверенность, что президенты будут и дальше совместно работать на благо братских народов России и Казахстана. "Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, здоровья, благополучия и успехов", - заключил российский лидер.
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944812901.html
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россия, евразийский экономический союз, одкб, снг
Россия, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ
Путин оценил вклад Токаева в развитие стратегического партнерства
Путин: в России высоко ценят вклад Токаева в развитие взаимодействия в ОДКБ