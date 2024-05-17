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Расчеты "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/punkt-1946583426.html
Расчеты "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
Расчеты "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 17.05.2024
Расчеты "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:49
2024-05-17T08:49
россия
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России."Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Гвардейцы артиллеристы-десантники днем и ночью работают по целям, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиций ВСУ в городе… В ходе боевой работы уничтожено до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях", - сообщили в минобороны РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940294451.html
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россия, часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Россия, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Расчеты "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Минобороны: расчеты РСЗО "Град" уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр – РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в городе Часов Яр в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Гвардейцы артиллеристы-десантники днем и ночью работают по целям, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиций ВСУ в городе… В ходе боевой работы уничтожено до отделения пехоты ВСУ в оборудованных пунктах в заброшенных строениях", - сообщили в минобороны РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Артиллерия уничтожила скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре
16 апреля, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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