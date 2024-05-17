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Двух школьниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков - РИА Новости, 17.05.2024
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18:02 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/profuchet-1946750197.html
Двух школьниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков
Двух школьниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков - РИА Новости, 17.05.2024
Двух школьниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков
Две семиклассницы махачкалинской школы №42 будут поставлены на профилактический учет за драку после уроков, их родителей привлекут к ответственности, сообщили в РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:02
2024-05-17T18:02
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Две семиклассницы махачкалинской школы №42 будут поставлены на профилактический учет за драку после уроков, их родителей привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе управления образования города. В дагестанском сегменте соцсетей распространилось видео драки двух девочек-подростков недалеко от школы №42 в Махачкале. На кадрах видно, как школьницы борются и бьют друг друга, и за этим наблюдают несколько сверстниц. "По факту размещения в социальных сетях видео конфликта между ученицами 7 "и" и 7 "л "классов … после уроков в 18.00 (мск) во дворе многоэтажного дома управлением образования и администрацией школы №42 проведено служебное расследование… По результатам расследования виновные участники будут поставлены на профилактический учет. Родители виновниц инцидента будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240508/uvolnenie-1944555412.html
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Двух школьниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков

Двух семиклассниц из Махачкалы поставят на профучет за драку после уроков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД
Сотрудница МВД - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Две семиклассницы махачкалинской школы №42 будут поставлены на профилактический учет за драку после уроков, их родителей привлекут к ответственности, сообщили в пресс-службе управления образования города.
В дагестанском сегменте соцсетей распространилось видео драки двух девочек-подростков недалеко от школы №42 в Махачкале. На кадрах видно, как школьницы борются и бьют друг друга, и за этим наблюдают несколько сверстниц.
"По факту размещения в социальных сетях видео конфликта между ученицами 7 "и" и 7 "л "классов … после уроков в 18.00 (мск) во дворе многоэтажного дома управлением образования и администрацией школы №42 проведено служебное расследование… По результатам расследования виновные участники будут поставлены на профилактический учет. Родители виновниц инцидента будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.
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