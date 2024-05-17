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Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов - РИА Новости, 17.05.2024
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23:04 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/proekt-1946811663.html
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов - РИА Новости, 17.05.2024
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:04
2024-05-17T23:04
экономика
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, такой документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично. "Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций ‎в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. "В свою очередь полноценное закрепление в законодательстве Российской Федерации норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - также отмечает Росфинмониторинг.
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экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов

Росфинмониторинг разработал проект удаленной идентификации для открытия счетов

© iStock.com / Djordje KrsticМужчина со смартфоном возле компьютера
Мужчина со смартфоном возле компьютера - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Djordje Krstic
Мужчина со смартфоном возле компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, такой документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично.
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"Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций ‎в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.
В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.
"В свою очередь полноценное закрепление в законодательстве Российской Федерации норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - также отмечает Росфинмониторинг.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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