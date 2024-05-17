https://ria.ru/20240517/proekt-1946811663.html

Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов

Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов - РИА Новости, 17.05.2024

Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:04

2024-05-17T23:04

2024-05-17T23:04

экономика

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, такой документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично. "Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций ‎в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. "В свою очередь полноценное закрепление в законодательстве Российской Федерации норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - также отмечает Росфинмониторинг.

https://ria.ru/20240517/bank-1946741967.html

https://ria.ru/20240517/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)