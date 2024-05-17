https://ria.ru/20240517/proekt-1946811663.html
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов - РИА Новости, 17.05.2024
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:04
2024-05-17T23:04
2024-05-17T23:04
экономика
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, такой документ ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично. "Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке. В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. "В свою очередь полноценное закрепление в законодательстве Российской Федерации норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - также отмечает Росфинмониторинг.
https://ria.ru/20240517/bank-1946741967.html
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экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг разработал проект идентификации для открытия счетов
Росфинмониторинг разработал проект удаленной идентификации для открытия счетов
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, предусматривающий проведение апробации способов дистанционной идентификации для открытия банковского счета, для реализации такой возможности проект учитывает установление экспериментального правового режима (ЭПР) в соответствии с законом об ЭПР в сфере цифровых инноваций, такой документ ведомства размещен на портале
проектов нормативных правовых актов.
Проект направлен на устранение барьеров для пользования банковскими продуктами из-за отсутствия клиента (или его представителя) при открытии банковского счета, говорится в пояснительной записке к документу. Возможность это сделать удаленно не предусмотрена законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - там закреплено требование, что клиент или его представитель при открытии банковского счета (вклада) должен присутствовать лично.
"Для этого законопроектом предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.
В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмин РФ
вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.
"В свою очередь полноценное закрепление в законодательстве Российской Федерации норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки таких новаций, в том числе с точки зрения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - также отмечает Росфинмониторинг.