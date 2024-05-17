https://ria.ru/20240517/prodvizhenie-1946763311.html

ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении

ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2024

ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении

Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:46

2024-05-17T18:46

2024-05-17T22:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

виталий ганчев

харьковская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта. Один из них — Сватовско-Купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, они продолжают улучшать там свои позиции", — написал он.Продвижение ВС России в Харьковской областиПодразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду, 15 мая, сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.Накануне российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно движется вперед.

https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, волчанск