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ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2024
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18:46 17.05.2024 (обновлено: 22:29 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/prodvizhenie-1946763311.html
ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении
ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении - РИА Новости, 17.05.2024
ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении
Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава администрации Харьковской... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:46
2024-05-17T22:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
виталий ганчев
харьковская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
волчанск
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта. Один из них — Сватовско-Купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, они продолжают улучшать там свои позиции", — написал он.Продвижение ВС России в Харьковской областиПодразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Четырнадцатого мая Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.В среду, 15 мая, сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.Накануне российские военные приступили к освобождению села Липцы. По словам Ганчева, обстановка в регионе остается напряженной, но армия уверенно движется вперед.
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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харьковская область
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вооруженные силы рф, виталий ганчев, харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Харьковская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск
ВС России продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении

Ганчев: ВС РФ продвинулись в сторону Боровой на Сватовско-Купянском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские войска продвинулись в сторону Боровой и продолжают улучшать свои позиции на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Есть также определенные результаты и на других участках Харьковского фронта. Один из них — Сватовско-Купянский, где нашим бойцам удалось продвинуться в сторону Боровой, они продолжают улучшать там свои позиции", — написал он.
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Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Четырнадцатого мая Ганчев заявил, что Вооруженные силы России уже контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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В среду, 15 мая, сообщалось о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВиталий ГанчевХарьковская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
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