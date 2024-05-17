https://ria.ru/20240517/prodvizhenie-1946663459.html

РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО - РИА Новости, 17.05.2024

РЭЦ начал продвижение экспортеров на Российско-Китайском ЭКСПО

Открыть палитру вкусов России и поближе познакомиться со страной смогут посетители Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, где Российский экспортный центр... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

2024-05-17T13:35

россия

вероника никишина

харбин

китай

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспо

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Открыть палитру вкусов России и поближе познакомиться со страной смогут посетители Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, где Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 17 мая дал старт второму фестивалю-ярмарке "Сделано в России" и многоотраслевой бизнес-миссии российских производителей, сообщает РЭЦ."При поддержке РЭЦ более 90 компаний из 37 регионов страны продвигают на ЭКСПО свою продукцию, представляя ее на прилавках ярмарки или обсуждая возможности сотрудничества с потенциальными партнерами на деловой миссии", - говорится в сообщении."Российским компаниям, особенно небольшим, в одиночку трудно завоевать себе достойное место на китайском рынке, конкуренция здесь очень высока. Поэтому РЭЦ ведет активную работу по продвижению отечественного экспорта в Китай, в том числе развивая новый формат фестивалей-ярмарок под брендом "Сделано в России". Наша цель - обеспечить и рост объемов поставок, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке", - поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", украшенная в традиционном русском стиле с элементами архитектурных памятников из различных городов страны, представляет насыщенную палитру вкусов России. На прилавках можно найти отборные продукты питания от 24 производителей - всего более 130 товарных позиций. Их объединяет высокое качество, натуральность и уникальный, неповторимый вкус, выделяющий их на фоне продукции от производителей из других стран.Широкий ассортимент продукции, представленной на ярмарке, включает в себя изысканные кондитерские изделия и освежающие напитки, морепродукты, молочные продукты, полезные сладости, масло и многое другое.На площадке фестиваля-ярмарки "Сделано в России", официальным партнером которого выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России "Абрау-Дюрсо", работает кафе для гостей ЭКСПО. Здесь посетители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от российских производителей: шоколад и кондитерские изделия от "Объединенных кондитеров", пирожки от "Аби продакт", блинчики из муки компании "Паритет Агро", а также мороженое BRandICE, морсы от "Мираторга", чай и кофе от "Май фудс".Для участников бизнес-миссии РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате. Более 70 российских компаний будут налаживать связи с китайскими импортерами, дистрибьюторами, представителями торговых сетей.Участники миссии представляют широкий спектр товаров и решений, отражающих богатство и разнообразие российского производства: от игрушек ручной работы из Архангельска, бижутерии из резной кости и косметики до московских IТ-решений, тульской продукции для благоустройства городов и смазочных материалов от красноярского производителя.Большой интерес посетителей вызывает совместный стенд РЭЦ и Fesco "Сделано в России", расположенный в основном павильоне выставки. Здесь посетители могут заглянуть внутрь грузового рефрижераторного контейнера и оказаться в интерактивной ледяной аллее, стены которой украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети. Так гости ЭКСПО могут поближе познакомиться с русским искусством. Инсталляция стала частью проекта "Искусство логистики экспорта", который совместно запустили Fesco, Третьяковская галерея и РЭЦ.Концепция стенда "Сделано в России" воплощает в себе идею надежного и инновационного рефконтейнерного сервиса. Каждый элемент стенда символизирует устойчивость, качество и передовые технологии, гарантирующие успешную доставку и реализацию товаров в Китае, в том числе в рамках нового "Мясного шаттла" - логистического сервиса, который РЭЦ и Fesco запустили весной.В рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" 18 мая в Харбинской филармонии пройдет гала-концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. К оркестру в качестве солиста присоединится известный китайский пианист Лю Шикунь.Ярмарка "Сделано в России" работает на центральной пешеходной улице Харбина - Чжунъяндацзе. Местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты питания от 21 российской компании.

https://ria.ru/20240517/obuchenie-1946642563.html

https://ria.ru/20240515/konsultatsiya-1946178840.html

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харбин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, вероника никишина, харбин, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспо, бренд сделано в россии (made in russia), экономика