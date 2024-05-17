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Суд в США приговорил напавшего на дом Пелоси к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил напавшего на дом Пелоси к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 17.05.2024

Суд в США приговорил напавшего на дом Пелоси к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам тюремного заключения уроженца Канады Дэвида Депейпа, который в октябре 2022 года напал на дом бывшего спикера палаты... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:55

2024-05-17T21:55

2024-05-17T21:55

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Суд в США приговорил к 30 годам тюремного заключения уроженца Канады Дэвида Депейпа, который в октябре 2022 года напал на дом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, заявили РИА Новости в суде Сан-Франциско. "Триста шестьдесят месяцев", - ответил представитель судебной инстанции на вопрос о том, к какому тюремному сроку приговорили Депейпа. В ноябре 2023 года телеканал NBC сообщал, что присяжные признали Депейпа виновным в попытке похищения и нападения напавшего на дом конгрессвумен и ее супруга. В октябре 2022 года сообщалось, что в дом Пелоси в Сан-Франциско (штат Калифорния) проник уроженец Канады Дэвид Депейп, который избил молотком супруга спикера Пола Пелоси, он получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. Депейпа задержали на месте преступления и предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо. В совокупности ему грозило до 50 лет тюрьмы. В январе 2023 года нападавший извинился за недоделанную работу и заявил, что ему следовало "лучше подготовиться" к нападению.

https://ria.ru/20231004/pelosi-1900317338.html

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в мире, сша, канада, сан-франциско, нэнси пелоси, nbc