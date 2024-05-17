Суд в США приговорил напавшего на дом Пелоси к 30 годам тюрьмы
Суд в США дал 30 лет тюрьмы напавшему на дом Пелоси и ранившего ее мужа
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Суд в США приговорил к 30 годам тюремного заключения уроженца Канады Дэвида Депейпа, который в октябре 2022 года напал на дом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа, заявили РИА Новости в суде Сан-Франциско.
"Триста шестьдесят месяцев", - ответил представитель судебной инстанции на вопрос о том, к какому тюремному сроку приговорили Депейпа.
В ноябре 2023 года телеканал NBC сообщал, что присяжные признали Депейпа виновным в попытке похищения и нападения напавшего на дом конгрессвумен и ее супруга.
В октябре 2022 года сообщалось, что в дом Пелоси в Сан-Франциско (штат Калифорния) проник уроженец Канады Дэвид Депейп, который избил молотком супруга спикера Пола Пелоси, он получил трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. Депейпа задержали на месте преступления и предъявили обвинения в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо. В совокупности ему грозило до 50 лет тюрьмы. В январе 2023 года нападавший извинился за недоделанную работу и заявил, что ему следовало "лучше подготовиться" к нападению.
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