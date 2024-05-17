https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор

Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор - РИА Новости, 17.05.2024

Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор

Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:21

2024-05-17T18:21

2024-05-17T18:22

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает столичная прокуратура. В конце сентября 2023 года на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов - семь человек получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших - две девочки-подростка. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, что приравнивается к признанию пьяным. "Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить водителю 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20231024/prigovor-1904931202.html

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происшествия, авто, москва