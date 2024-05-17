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Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор - РИА Новости, 17.05.2024
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18:21 17.05.2024 (обновлено: 18:22 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html
Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор
Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор - РИА Новости, 17.05.2024
Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор
Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:21
2024-05-17T18:22
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает столичная прокуратура. В конце сентября 2023 года на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов - семь человек получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших - две девочки-подростка. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, что приравнивается к признанию пьяным. "Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить водителю 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, вынесли приговор

Водителю, сбившему на Mercedes 7 человек в центре Москвы, дали 3 года колонии

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской в Москве, приговорили к трем годам колонии-поселения, сообщает столичная прокуратура.
В конце сентября 2023 года на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов - семь человек получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших - две девочки-подростка. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, что приравнивается к признанию пьяным.
"Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что государственный обвинитель в судебных прениях просил назначить водителю 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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