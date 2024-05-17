https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946765123.html

Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР

Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР - РИА Новости, 17.05.2024

Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР

Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:54

2024-05-17T18:54

2024-05-17T18:55

в мире

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910932_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_e3a8beede19dc66ca20e10f35a683b1d.jpg

КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба ведомства. Объединенное военное командование в среду получило извещение, что компонент Российской Федерации в составе Совместных миротворческих сил с 17 мая по 17 июня намерен провести проверку работоспособности бронетехники, находящейся на миротворческих постах. "Делегация Республики Молдова предупреждает о возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий и призывает все компоненты Совместных миротворческих сил отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Бюро по реинтеграции. В Кишиневе назвали действия миротворцев "неправомерными", поскольку не якобы получили одобрения Объединенной контрольной комиссии. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика