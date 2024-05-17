Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР
Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба ведомства.
Объединенное военное командование в среду получило извещение, что компонент Российской Федерации в составе Совместных миротворческих сил с 17 мая по 17 июня намерен провести проверку работоспособности бронетехники, находящейся на миротворческих постах.
"Делегация Республики Молдова предупреждает о возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий и призывает все компоненты Совместных миротворческих сил отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Бюро по реинтеграции. В Кишиневе назвали действия миротворцев "неправомерными", поскольку не якобы получили одобрения Объединенной контрольной комиссии.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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