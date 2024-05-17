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Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР - РИА Новости, 17.05.2024
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18:54 17.05.2024 (обновлено: 18:55 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946765123.html
Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР
Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР - РИА Новости, 17.05.2024
Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР
Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:54
2024-05-17T18:55
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба ведомства. Объединенное военное командование в среду получило извещение, что компонент Российской Федерации в составе Совместных миротворческих сил с 17 мая по 17 июня намерен провести проверку работоспособности бронетехники, находящейся на миротворческих постах. "Делегация Республики Молдова предупреждает о возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий и призывает все компоненты Совместных миротворческих сил отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Бюро по реинтеграции. В Кишиневе назвали действия миротворцев "неправомерными", поскольку не якобы получили одобрения Объединенной контрольной комиссии. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
Молдавия призвала российских миротворцев отказаться от проверки в ПМР

Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкБТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии призывает российских миротворцев отказаться от проверки работоспособности бронетехники в Приднестровье, сообщила пресс-служба ведомства.
Объединенное военное командование в среду получило извещение, что компонент Российской Федерации в составе Совместных миротворческих сил с 17 мая по 17 июня намерен провести проверку работоспособности бронетехники, находящейся на миротворческих постах.
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"Делегация Республики Молдова предупреждает о возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий и призывает все компоненты Совместных миротворческих сил отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Бюро по реинтеграции. В Кишиневе назвали действия миротворцев "неправомерными", поскольку не якобы получили одобрения Объединенной контрольной комиссии.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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