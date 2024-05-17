https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946747332.html
Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион
Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион - РИА Новости, 17.05.2024
Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион
Приднестровье обратилось к ОБСЕ, чтобы снять блокировку на поставку лекарств в регион, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:54
2024-05-17T17:54
2024-05-17T17:54
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Приднестровье обратилось к ОБСЕ, чтобы снять блокировку на поставку лекарств в регион, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Мы обратились к ОБСЕ с просьбой подключиться к гуманитарному вопросу списка лекарственных препаратов, которые должны быть в каждой аптечке скорой помощи. Их сегодня в Приднестровье нет, и мы не можем даже аналоги закупить", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Кишинёв препятствует поставкам медпрепаратов, из-за чего Приднестровье уже лишено около 30% необходимых ему наименований. По его словам, проблему несколько месяцев обсуждают на уровне профильных экспертных групп, но она по-прежнему не решается, так как Кишинёв не даёт завезти ряд жизненно важных препаратов. "Эти препараты были названы, и мы надеемся, что и по этой части какие-то движения вперёд будут. Здесь нужна международная поддержка, я надеюсь, мы её получим", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946283902.html
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930092557.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, бендеры, виталий игнатьев, обсе
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Бендеры, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион
Глава МИД ПМР Игнатьев призвал ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Приднестровье обратилось к ОБСЕ, чтобы снять блокировку на поставку лекарств в регион, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы обратились к ОБСЕ с просьбой подключиться к гуманитарному вопросу списка лекарственных препаратов, которые должны быть в каждой аптечке скорой помощи. Их сегодня в Приднестровье нет, и мы не можем даже аналоги закупить", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Кишинёв препятствует поставкам медпрепаратов, из-за чего Приднестровье уже лишено около 30% необходимых ему наименований. По его словам, проблему несколько месяцев обсуждают на уровне профильных экспертных групп, но она по-прежнему не решается, так как Кишинёв не даёт завезти ряд жизненно важных препаратов.
"Эти препараты были названы, и мы надеемся, что и по этой части какие-то движения вперёд будут. Здесь нужна международная поддержка, я надеюсь, мы её получим", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.