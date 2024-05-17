https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946747332.html

Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион

Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион - РИА Новости, 17.05.2024

Приднестровье попросило ОБСЕ снять блокировку на поставку лекарств в регион

Приднестровье обратилось к ОБСЕ, чтобы снять блокировку на поставку лекарств в регион, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:54

2024-05-17T17:54

2024-05-17T17:54

в мире

здоровье - общество

молдавия

кишинев

бендеры

виталий игнатьев

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062711_0:89:2888:1714_1920x0_80_0_0_2f236e6609296dabafecf3aa4c78ffb5.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Приднестровье обратилось к ОБСЕ, чтобы снять блокировку на поставку лекарств в регион, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Мы обратились к ОБСЕ с просьбой подключиться к гуманитарному вопросу списка лекарственных препаратов, которые должны быть в каждой аптечке скорой помощи. Их сегодня в Приднестровье нет, и мы не можем даже аналоги закупить", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Кишинёв препятствует поставкам медпрепаратов, из-за чего Приднестровье уже лишено около 30% необходимых ему наименований. По его словам, проблему несколько месяцев обсуждают на уровне профильных экспертных групп, но она по-прежнему не решается, так как Кишинёв не даёт завезти ряд жизненно важных препаратов. "Эти препараты были названы, и мы надеемся, что и по этой части какие-то движения вперёд будут. Здесь нужна международная поддержка, я надеюсь, мы её получим", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946283902.html

https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930092557.html

молдавия

кишинев

бендеры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, бендеры, виталий игнатьев, обсе