https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946707456.html

Тирасполь предложил ОБСЕ провести встречу по укреплению доверия

Тирасполь предложил ОБСЕ провести встречу по укреплению доверия - РИА Новости, 17.05.2024

Тирасполь предложил ОБСЕ провести встречу по укреплению доверия

Тирасполь предложил ОБСЕ провести международную встречу по укреплению доверия, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:02

2024-05-17T16:02

2024-05-17T16:02

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

виталий игнатьев

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь предложил ОБСЕ провести международную встречу по укреплению доверия, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Обратились и к ОБСЕ, и к молдавской стороне с тем, чтобы рассмотреть возможность проведения мероприятия экспертного в рамках мер укрепления доверия в Валлетте по отраслевым темам. У нас одна большая проблема это экономика, это ограничения, которые влияют на негативные изменения социально-гуманитарной ситуации", - сказал Игнатьев по итогам встречи с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в форме "1+1". Глава МИД ПМР напомнил, что ранее подобные встречи с участием международных посредников и наблюдателей в переговорах проходили регулярно. "Это был вспомогательный элемент формата "5+2". Ничего нового нет. Было бы правильным вернуться к этой практике. Потому что международной медиации в диалоге сторон недостаточно", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.

https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html

https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920650239.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе