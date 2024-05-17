https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946690082.html

Кишинев намерен решить приднестровский вопрос за столом переговоров

Кишинев намерен решить приднестровский вопрос за столом переговоров - РИА Новости, 17.05.2024

Кишинев намерен решить приднестровский вопрос за столом переговоров

Кишинев намерен решить приднестровский вопрос мирным путем за столом переговоров, заявил журналистам вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:59

2024-05-17T14:59

2024-05-17T15:03

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Кишинев намерен решить приднестровский вопрос мирным путем за столом переговоров, заявил журналистам вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян. "Меня, наверное, неправильно процитировали относительно переговоров. Я сказал, что по некоторым вопросам Кишинев может принимать независимые решения на своей суверенной территории. Это, конечно, не значит, что мы отходим от переговоров. Наоборот, Кишинев всегда подчеркивал, что мы хотим решить приднестровский вопрос мирным путем, за столом переговоров", - сказал Серебрян по итогам встречи с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым в формате "1+1". Вице-премьер по реинтеграции Молдавии также добавил, в отношениях сторон действительно сейчас есть "тупиковые ситуации и некоторые застои" в решении вопросов, которые признают представители и Кишинева, и Тирасполя. "Сам факт встреч этих и тот факт, что мы напоминаем о некоторых проблемах, что некоторые решаются уже, является положительным, но, конечно, работы еще много", - отметил Серебрян. В начале апреля Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, обсе