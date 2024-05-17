https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html

Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании

Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании - РИА Новости, 17.05.2024

Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании

Тирасполь предложил Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава МИД непризнанной РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:26

2024-05-17T14:26

2024-05-17T14:27

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь предложил Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Приднестровская сторона предложила идею - подписать декларацию о поддержке исключительно переговорных, мирных, исключительно конструктивных методов решения проблем методами диалога. Проект декларации мы передали молдавской стороне и распространили этот документ другим участникам. Мы будем приветствовать присоединения к этой декларации", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР также отметил, что молдавская сторона взяла время на изучение этой декларации. По его словам, данный документ может стать важным дисциплинирующим элементом для всего диалога между Кишиневом и Тирасполем. "Знаете, когда в информационной и экспертной среде есть какие-то противоречивые заявления, то нужно четко и однозначно обозначить свою позицию. Если Молдавия готова работать в переговорном формате, то тогда нет никаких проблем, чтобы это подтвердить путем декларации. Соответственно, будем ждать реакцию молдавской стороны", - отметил Игнатьев. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев