Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 17.05.2024 (обновлено: 14:27 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании - РИА Новости, 17.05.2024
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании
Тирасполь предложил Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава МИД непризнанной РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:26
2024-05-17T14:27
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь предложил Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Приднестровская сторона предложила идею - подписать декларацию о поддержке исключительно переговорных, мирных, исключительно конструктивных методов решения проблем методами диалога. Проект декларации мы передали молдавской стороне и распространили этот документ другим участникам. Мы будем приветствовать присоединения к этой декларации", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР также отметил, что молдавская сторона взяла время на изучение этой декларации. По его словам, данный документ может стать важным дисциплинирующим элементом для всего диалога между Кишиневом и Тирасполем. "Знаете, когда в информационной и экспертной среде есть какие-то противоречивые заявления, то нужно четко и однозначно обозначить свою позицию. Если Молдавия готова работать в переговорном формате, то тогда нет никаких проблем, чтобы это подтвердить путем декларации. Соответственно, будем ждать реакцию молдавской стороны", - отметил Игнатьев. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев
Приднестровье предложило Молдавии декларацию о мирном урегулировании

МИД ПМР: Тирасполь предложил Кишиневу декларацию о мирном урегулировании

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь предложил Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Приднестровская сторона предложила идею - подписать декларацию о поддержке исключительно переговорных, мирных, исключительно конструктивных методов решения проблем методами диалога. Проект декларации мы передали молдавской стороне и распространили этот документ другим участникам. Мы будем приветствовать присоединения к этой декларации", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1".
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Молдавию готовят к войне с Россией и Приднестровьем, считает политолог
13 мая, 14:27
Глава МИД ПМР также отметил, что молдавская сторона взяла время на изучение этой декларации. По его словам, данный документ может стать важным дисциплинирующим элементом для всего диалога между Кишиневом и Тирасполем. "Знаете, когда в информационной и экспертной среде есть какие-то противоречивые заявления, то нужно четко и однозначно обозначить свою позицию. Если Молдавия готова работать в переговорном формате, то тогда нет никаких проблем, чтобы это подтвердить путем декларации. Соответственно, будем ждать реакцию молдавской стороны", - отметил Игнатьев. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в начале апреля заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата "1+1".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала