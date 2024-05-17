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В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве
В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве - РИА Новости, 17.05.2024
В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве
Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в центре Москвы, арестовали, он разбил бутылку из-под спиртного и ударил потерпевшего "розочкой" в шею, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:20
2024-05-17T17:20
2024-05-17T18:27
происшествия
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юлия иванова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в центре Москвы, арестовали, он разбил бутылку из-под спиртного и ударил потерпевшего "розочкой" в шею, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале ведомства.В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с колото-резанным ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. "Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)... Злоумышленник взял бутылку из-под спиртного, разбил её и острым краем нанес потерпевшему удар в шею, от которого он скончался на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240410/arest-1939166656.html
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происшествия, россия, москва, юлия иванова
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова
В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве
Прокуратура: в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого