https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946732999.html

В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве

В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве - РИА Новости, 17.05.2024

В Москве мужчину арестовали по обвинению в убийстве

Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в центре Москвы, арестовали, он разбил бутылку из-под спиртного и ударил потерпевшего "розочкой" в шею, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:20

2024-05-17T17:20

2024-05-17T18:27

происшествия

россия

москва

юлия иванова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого в центре Москвы, арестовали, он разбил бутылку из-под спиртного и ударил потерпевшего "розочкой" в шею, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале ведомства.В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с колото-резанным ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова. "Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)... Злоумышленник взял бутылку из-под спиртного, разбил её и острым краем нанес потерпевшему удар в шею, от которого он скончался на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240410/arest-1939166656.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, юлия иванова