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В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами
В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами - РИА Новости, 17.05.2024
В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами
Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Новгороде, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:31
2024-05-17T13:31
2024-05-17T13:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Новгороде, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель регоператора по обращению с ТКО предоставил в министерство экологии Нижегородской области акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о количестве транспортированных на специализированный полигон отходов и размере понесенных оператором расходов. На основании предоставленных документов организации необоснованно были выплачены субсидии в размере более 13 миллионов рублей. Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. "Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В свою очередь пресс-служба управления ФСБ России по Нижегородской области уточняет, что речь идет о компании "Экостандарт", которая на основании соглашения с правительством Нижегородской области являлась региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 9 муниципальных районов. Отмечается, что в результате действий компании окружающей среде причинен ущерб на сумму не менее 332 миллионов рублей. "При этом региональными органами власти выявлены факты неправомерного сбора с населения и юридических лиц платежей на сумму более 116 миллионов рублей, полученных за фактически не оказанные услуги в сфере обращения с ТКО", - подчеркивается в сообщении регионального УФСБ.
https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html
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происшествия, жкх, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижнем Новгороде арестован глава оператора по обращению с отходами
В Нижнем Новгороде арестовали главу регионального оператора по обращению с ТКО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Нижнем Новгороде, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель регоператора по обращению с ТКО предоставил в министерство экологии Нижегородской области акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о количестве транспортированных на специализированный полигон отходов и размере понесенных оператором расходов. На основании предоставленных документов организации необоснованно были выплачены субсидии в размере более 13 миллионов рублей.
Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области.
"Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба управления ФСБ
России по Нижегородской области уточняет, что речь идет о компании "Экостандарт", которая на основании соглашения с правительством Нижегородской области являлась региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 9 муниципальных районов. Отмечается, что в результате действий компании окружающей среде причинен ущерб на сумму не менее 332 миллионов рублей.
"При этом региональными органами власти выявлены факты неправомерного сбора с населения и юридических лиц платежей на сумму более 116 миллионов рублей, полученных за фактически не оказанные услуги в сфере обращения с ТКО", - подчеркивается в сообщении регионального УФСБ.