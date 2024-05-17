https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946639326.html
Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг
Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг - РИА Новости, 17.05.2024
Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг
Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге, ее друга подозревают в том, что он избил ее до смерти, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:40
2024-05-17T12:40
2024-05-17T15:26
происшествия
колпино
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге, ее друга подозревают в том, что он избил ее до смерти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его информации, вечером 15 мая в полицию Колпино обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома № 33 на Тверской улице "его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались."Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что погибшая — солистка петербургской группы UNA Анастасия Котова. Подозреваемого, ранее неоднократно судимого, доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о трагической гибели Котовой, но подробностей не привела.Официальными комментариями региональных главков МВД и Следственного комитета РОссии по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html
https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html
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происшествия, колпино
Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг
Солистку петербургской группы Una Анастасию Котову до смерти избил ее друг
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге, ее друга подозревают в том, что он избил ее до смерти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его информации, вечером 15 мая в полицию Колпино
обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома № 33 на Тверской улице "его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались.
"Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибшая — солистка петербургской группы UNA Анастасия Котова. Подозреваемого, ранее неоднократно судимого, доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
сообщила о трагической гибели Котовой, но подробностей не привела.
Официальными комментариями региональных главков МВД и Следственного комитета РОссии по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.