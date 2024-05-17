https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946639326.html

Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг

Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг - РИА Новости, 17.05.2024

Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг

Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге, ее друга подозревают в том, что он избил ее до смерти, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:40

2024-05-17T12:40

2024-05-17T15:26

происшествия

колпино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946641189_421:92:1125:488_1920x0_80_0_0_61b1ddf04eab98ff5977b6699f9d081b.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Солистку группы UNA Анастасию Котову нашли мертвой в Санкт-Петербурге, ее друга подозревают в том, что он избил ее до смерти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его информации, вечером 15 мая в полицию Колпино обратился местный житель, который рассказал, что в квартире дома № 33 на Тверской улице "его девушка лежит вся в крови" после того, как они подрались."Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что погибшая — солистка петербургской группы UNA Анастасия Котова. Подозреваемого, ранее неоднократно судимого, доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Группа Una на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о трагической гибели Котовой, но подробностей не привела.Официальными комментариями региональных главков МВД и Следственного комитета РОссии по этому происшествию РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html

https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html

колпино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, колпино