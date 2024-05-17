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На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.05.2024
На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие
Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире 17-этажного дома на юго-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:32
2024-05-17T16:32
2024-05-17T16:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире 17-этажного дома на юго-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.54 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже семнадцатиэтажного жилого дома на улице Новомарьинская", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в 14.07 пожар был ликвидирован, "пострадали два человека, в том числе один ребенок". Как уточнил РИА Новости другой источник, пострадавшие направлены на госпитализацию в детскую больницу имени Сперанского и институт имени Склифосовского.
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происшествия, москва
На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие
При пожаре в квартире на юго-востоке Москвы пострадали два человека
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире 17-этажного дома на юго-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 13.54 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже семнадцатиэтажного жилого дома на улице Новомарьинская", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 14.07 пожар был ликвидирован, "пострадали два человека, в том числе один ребенок".
Как уточнил РИА Новости другой источник, пострадавшие направлены на госпитализацию в детскую больницу имени Сперанского и институт имени Склифосовского.