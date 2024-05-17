https://ria.ru/20240517/pozhar-1946719179.html

На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.05.2024

На юго-востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавшие

Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире 17-этажного дома на юго-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:32

2024-05-17T16:32

2024-05-17T16:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире 17-этажного дома на юго-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 13.54 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже семнадцатиэтажного жилого дома на улице Новомарьинская", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в 14.07 пожар был ликвидирован, "пострадали два человека, в том числе один ребенок". Как уточнил РИА Новости другой источник, пострадавшие направлены на госпитализацию в детскую больницу имени Сперанского и институт имени Склифосовского.

https://ria.ru/20240402/pozhar-1937436798.html

москва

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2024

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происшествия, москва