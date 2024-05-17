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В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала - РИА Новости, 17.05.2024
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15:46 17.05.2024 (обновлено: 16:34 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pozhar-1946700608.html
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала - РИА Новости, 17.05.2024
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала
В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:46
2024-05-17T16:34
минеральные воды
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала аэропорта&quot;, — сказал он.Позже в аэропорту уточнили, что горело строящееся временное сооружение на привокзальной площади, которое авиагавани не принадлежит. Пожар уже локализовали. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что пожар произошел в двухэтажном здании на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе.Информацию о локализации пожара подтвердили в МЧС. По данными ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.В 16:15 пожар полностью потушили.На месте работали 55 спасателей и десять единиц техники.
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минеральные воды, происшествия, ставропольский край
Минеральные Воды, Происшествия, Ставропольский край
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала

На Ставрополье при строительстве загорелась крыша терминала аэропорта

© Фото : соцсетиПожар в аэропорту Минеральных Вод
Пожар в аэропорту Минеральных Вод - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : соцсети
Пожар в аэропорту Минеральных Вод
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала аэропорта", — сказал он.

Позже в аэропорту уточнили, что горело строящееся временное сооружение на привокзальной площади, которое авиагавани не принадлежит.
Пожар уже локализовали. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что пожар произошел в двухэтажном здании на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе.
Информацию о локализации пожара подтвердили в МЧС. По данными ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
В 16:15 пожар полностью потушили.
На месте работали 55 спасателей и десять единиц техники.
 
Минеральные ВодыПроисшествияСтавропольский край
 
 
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