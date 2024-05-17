https://ria.ru/20240517/pozhar-1946700608.html
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала - РИА Новости, 17.05.2024
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала
В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:46
2024-05-17T15:46
2024-05-17T16:34
минеральные воды
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946703686_0:438:1007:1004_1920x0_80_0_0_dd1925a055c2642fda22fb61e2ac6678.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала аэропорта", — сказал он.Позже в аэропорту уточнили, что горело строящееся временное сооружение на привокзальной площади, которое авиагавани не принадлежит. Пожар уже локализовали. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что пожар произошел в двухэтажном здании на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе.Информацию о локализации пожара подтвердили в МЧС. По данными ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.В 16:15 пожар полностью потушили.На месте работали 55 спасателей и десять единиц техники.
минеральные воды
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946703686_0:240:1007:995_1920x0_80_0_0_40e773b52c6c4c489ed4a15f042dad86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минеральные воды, происшествия, ставропольский край
Минеральные Воды, Происшествия, Ставропольский край
В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала
На Ставрополье при строительстве загорелась крыша терминала аэропорта
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала аэропорта", — сказал он.
Позже в аэропорту уточнили, что горело строящееся временное сооружение на привокзальной площади, которое авиагавани не принадлежит.
Пожар уже локализовали. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что пожар произошел в двухэтажном здании на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе.
Информацию о локализации пожара подтвердили в МЧС
. По данными ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
В 16:15 пожар полностью потушили.
На месте работали 55 спасателей и десять единиц техники.