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В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала

В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала - РИА Новости, 17.05.2024

В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша терминала

В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:46

2024-05-17T15:46

2024-05-17T16:34

минеральные воды

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В аэропорту Минеральных Вод во время строительных работ загорелась крыша терминала, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, огонь с горящего рубероида перешел на крышу терминала аэропорта", — сказал он.Позже в аэропорту уточнили, что горело строящееся временное сооружение на привокзальной площади, которое авиагавани не принадлежит. Пожар уже локализовали. Аэропорт работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пояснил, что пожар произошел в двухэтажном здании на привокзальной площади, где проводился ремонт под будущее кафе.Информацию о локализации пожара подтвердили в МЧС. По данными ведомства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.В 16:15 пожар полностью потушили.На месте работали 55 спасателей и десять единиц техники.

минеральные воды

ставропольский край

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минеральные воды, происшествия, ставропольский край