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В Туапсе локализовали пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 17.05.2024 (обновлено: 06:21 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/pozhar-1946573796.html
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ
Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:16
2024-05-17T06:21
специальная военная операция на украине
туапсе
происшествия
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода."Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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туапсе
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туапсе, происшествия, краснодарский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Происшествия, Краснодарский край, Россия
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ

Оперштаб: пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Ранее в оперштабе региона сообщали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске
04:18
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
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