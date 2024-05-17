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В Туапсе локализовали пожар на НПЗ
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ
Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T06:16
2024-05-17T06:16
2024-05-17T06:21
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода."Пожар локализован", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Происшествия, Краснодарский край, Россия
В Туапсе локализовали пожар на НПЗ
Оперштаб: пожар на НПЗ в Туапсе локализовали