https://ria.ru/20240517/pozhar-1946573796.html

В Туапсе локализовали пожар на НПЗ

В Туапсе локализовали пожар на НПЗ - РИА Новости, 17.05.2024

В Туапсе локализовали пожар на НПЗ

Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T06:16

2024-05-17T06:16

2024-05-17T06:21

специальная военная операция на украине

туапсе

происшествия

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из-за падения украинского дрона, локализован, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.Ранее в оперштабе региона сообщали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода."Пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/novorossiysk-1946568193.html

туапсе

краснодарский край

россия

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туапсе, происшествия, краснодарский край, россия