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Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями - РИА Новости, 17.05.2024
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14:35 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/pozdravlenie-1946681510.html
Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями
Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями - РИА Новости, 17.05.2024
Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями
Вице-премьер Сербии Александр Вулин поздравил главу МИД Сергея Лаврова и руководителей российских силовых и правоохранительных структур с назначениями на новые... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:35
2024-05-17T14:35
сербия
россия
сша
александр вулин
сергей лавров
николай патрушев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин поздравил главу МИД Сергея Лаврова и руководителей российских силовых и правоохранительных структур с назначениями на новые должности, выразил уверенность в продолжении сотрудничества в сфере безопасности двух стран, сообщила пресс-служба замглавы правительства. "Самым искренним образом рад продолжению сотрудничества и укреплению партнерства с целью обеспечения высшей степени безопасности сербского и российского государств и наших братских народов", - говорится в поздравлении Вулина. Бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии поздравил Николая Патрушева с назначением на должность помощника президента России, а также Сергея Шойгу – секретаря Совбеза РФ, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, нового министра обороны Андрея Белоусова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, главу СВР Сергея Нарышкина и главу ФСБ Александра Бортникова. Вулин, ранее занимавший посты министра труда и соцзащиты, затем последовательно главы минобороны и МВД, руководителя контрразведки, открыто выступает в поддержку России, занимает антизападную позицию, удостоен ряда высоких российских наград. В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. В избранном 2 мая кабмине Сербии он занял пост замглавы правительства.
https://ria.ru/20240319/putin-1934307430.html
https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html
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сербия, россия, сша, александр вулин, сергей лавров, николай патрушев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Сербия, Россия, США, Александр Вулин, Сергей Лавров, Николай Патрушев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями

Вице-премьер Сербии Вулин поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин
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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин поздравил главу МИД Сергея Лаврова и руководителей российских силовых и правоохранительных структур с назначениями на новые должности, выразил уверенность в продолжении сотрудничества в сфере безопасности двух стран, сообщила пресс-служба замглавы правительства.
"Самым искренним образом рад продолжению сотрудничества и укреплению партнерства с целью обеспечения высшей степени безопасности сербского и российского государств и наших братских народов", - говорится в поздравлении Вулина.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вучич поздравил Путина с победой на выборах
19 марта, 18:09
Бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии поздравил Николая Патрушева с назначением на должность помощника президента России, а также Сергея Шойгу – секретаря Совбеза РФ, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, нового министра обороны Андрея Белоусова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, главу СВР Сергея Нарышкина и главу ФСБ Александра Бортникова.
Вулин, ранее занимавший посты министра труда и соцзащиты, затем последовательно главы минобороны и МВД, руководителя контрразведки, открыто выступает в поддержку России, занимает антизападную позицию, удостоен ряда высоких российских наград.
В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. В избранном 2 мая кабмине Сербии он занял пост замглавы правительства.
Милош Вучевич
Премьер Сербии назвал стабильность региона стратегическим приоритетом
15 мая, 15:33
 
СербияРоссияСШААлександр ВулинСергей ЛавровНиколай ПатрушевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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