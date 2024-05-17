https://ria.ru/20240517/pozdravlenie-1946681510.html

Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями

Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями - РИА Новости, 17.05.2024

Вице-премьер Сербии поздравил Лаврова, Патрушева и Шойгу с назначениями

Вице-премьер Сербии Александр Вулин поздравил главу МИД Сергея Лаврова и руководителей российских силовых и правоохранительных структур с назначениями на новые... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:35

2024-05-17T14:35

2024-05-17T14:35

сербия

россия

сша

александр вулин

сергей лавров

николай патрушев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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БЕЛГРАД, 17 мая – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин поздравил главу МИД Сергея Лаврова и руководителей российских силовых и правоохранительных структур с назначениями на новые должности, выразил уверенность в продолжении сотрудничества в сфере безопасности двух стран, сообщила пресс-служба замглавы правительства. "Самым искренним образом рад продолжению сотрудничества и укреплению партнерства с целью обеспечения высшей степени безопасности сербского и российского государств и наших братских народов", - говорится в поздравлении Вулина. Бывший глава минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии поздравил Николая Патрушева с назначением на должность помощника президента России, а также Сергея Шойгу – секретаря Совбеза РФ, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, нового министра обороны Андрея Белоусова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, главу СВР Сергея Нарышкина и главу ФСБ Александра Бортникова. Вулин, ранее занимавший посты министра труда и соцзащиты, затем последовательно главы минобороны и МВД, руководителя контрразведки, открыто выступает в поддержку России, занимает антизападную позицию, удостоен ряда высоких российских наград. В июле 2023 года США ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации (разведка и контрразведка, БИА) Александра Вулина, который затем подал в отставку. В избранном 2 мая кабмине Сербии он занял пост замглавы правительства.

https://ria.ru/20240319/putin-1934307430.html

https://ria.ru/20240515/vuchevich-1946166107.html

сербия

россия

сша

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