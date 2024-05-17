https://ria.ru/20240517/poverka-1946706575.html

Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru

Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru - РИА Новости, 17.05.2024

Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru

Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:59

2024-05-17T15:59

2024-05-17T15:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49865/91/498659112_0:24:2895:1652_1920x0_80_0_0_0b4fb102d8403b16548d5fc3a707b3a8.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Поверку счетчиков воды теперь можно заказать на портале mos.ru. Поверка – обязательная процедура, во время которой определяют, корректно ли работают приборы учета и соответствуют ли они метрологическим требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что если не провести поверку вовремя, плата за услуги водоснабжения первые три месяца будет начисляться по среднемесячным показаниям за последние полгода, а начиная с четвертого месяца – по нормативам потребления с учетом количества зарегистрированных жильцов и с применением повышающего коэффициента.

https://ria.ru/20240404/voda-1937838449.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы