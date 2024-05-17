https://ria.ru/20240517/poverka-1946706575.html
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru - РИА Новости, 17.05.2024
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:59
2024-05-17T15:59
2024-05-17T15:59
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Поверку счетчиков воды теперь можно заказать на портале mos.ru. Поверка – обязательная процедура, во время которой определяют, корректно ли работают приборы учета и соответствуют ли они метрологическим требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что если не провести поверку вовремя, плата за услуги водоснабжения первые три месяца будет начисляться по среднемесячным показаниям за последние полгода, а начиная с четвертого месяца – по нормативам потребления с учетом количества зарегистрированных жильцов и с применением повышающего коэффициента.
https://ria.ru/20240404/voda-1937838449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы