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Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru - РИА Новости, 17.05.2024
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Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru - РИА Новости, 17.05.2024
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:59
2024-05-17T15:59
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Поверку счетчиков воды теперь можно заказать на портале mos.ru. Поверка – обязательная процедура, во время которой определяют, корректно ли работают приборы учета и соответствуют ли они метрологическим требованиям", - говорится в сообщении. Отмечается, что если не провести поверку вовремя, плата за услуги водоснабжения первые три месяца будет начисляться по среднемесячным показаниям за последние полгода, а начиная с четвертого месяца – по нормативам потребления с учетом количества зарегистрированных жильцов и с применением повышающего коэффициента.
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жкх, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоверка счетчиков
Поверка счетчиков - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Поверка счетчиков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Поверку счетчиков воды теперь можно заказать на портале mos.ru. Поверка – обязательная процедура, во время которой определяют, корректно ли работают приборы учета и соответствуют ли они метрологическим требованиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если не провести поверку вовремя, плата за услуги водоснабжения первые три месяца будет начисляться по среднемесячным показаниям за последние полгода, а начиная с четвертого месяца – по нормативам потребления с учетом количества зарегистрированных жильцов и с применением повышающего коэффициента.
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