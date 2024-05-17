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Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum - РИА Новости, 17.05.2024
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Томская область
Томская область
 
11:53 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/potentsial-1946623789.html
Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum
Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum - РИА Новости, 17.05.2024
Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum
Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу представил инвестиционный потенциал региона на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:53
2024-05-17T11:53
томская область
технологии
томская область
арктика
россия
владимир мазур
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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ТОМСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу представил инвестиционный потенциал региона на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает администрация сибирского региона. "Старейшие в Сибири университеты, академические институты, молодежь со всего мира – это безусловный двигатель инновационной экономики, которой мы отводим особую роль, и начали заниматься ею не вчера. Сегодня почти 230 компаний и научные центры объединяет наш кластер "Smart Technologies". Его главные разработки – в области медицины, в том числе – цифровой, фармацевтики, исследований Арктики, робототехники", - рассказал Мазур. В числе стратегических задач томских ученых глава региона обозначил микроэлектронику, беспилотные авиационные технологии, малотоннажную химию, новые материалы, энергетику будущего, искусственный интеллект. Он уточнил, что развитие этих направлений будет построено по кластерному принципу. "Томский химический кластер способен обеспечить технологический суверенитет России в следующих веществах. Это хладагенты для микро- и радиоэлектроники. Это фторсодержащие соединения для сельского хозяйства, медицины и космоса. Это пигментный диоксид титана для канцелярии и строительных материалов и многих других отраслей", - сообщил глава региона. По словам Мазура, в настоящее время ведется работа над созданием еще одного производственно-технологического кластера – "Микроэлектроника и системы связи". Глава региона также рассказал участникам сессии "Россия – Исламский мир: международная межрегиональная активизация" о томских предприятиях, которые создают собственные технологии и выпускают продукцию в сфере электроники, средств связи, СВЧ-техники и компонентов для соответствующих изделий. "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приглашаю к нам в Томскую область – за новыми технологиями, за высокотехнологичным оборудованием, за востребованным образованием и просто за хорошими впечатлениями", – обратился Владимир Мазур к участникам форума.
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технологии, томская область, арктика, россия, владимир мазур, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Томская область, Технологии, Томская область, Арктика, Россия, Владимир Мазур, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Губернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: KazanForum
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Губернатор Томской области Владимир Мазур на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
ТОМСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу представил инвестиционный потенциал региона на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает администрация сибирского региона.
«
"Старейшие в Сибири университеты, академические институты, молодежь со всего мира – это безусловный двигатель инновационной экономики, которой мы отводим особую роль, и начали заниматься ею не вчера. Сегодня почти 230 компаний и научные центры объединяет наш кластер "Smart Technologies". Его главные разработки – в области медицины, в том числе – цифровой, фармацевтики, исследований Арктики, робототехники", - рассказал Мазур.
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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В числе стратегических задач томских ученых глава региона обозначил микроэлектронику, беспилотные авиационные технологии, малотоннажную химию, новые материалы, энергетику будущего, искусственный интеллект. Он уточнил, что развитие этих направлений будет построено по кластерному принципу.
«
"Томский химический кластер способен обеспечить технологический суверенитет России в следующих веществах. Это хладагенты для микро- и радиоэлектроники. Это фторсодержащие соединения для сельского хозяйства, медицины и космоса. Это пигментный диоксид титана для канцелярии и строительных материалов и многих других отраслей", - сообщил глава региона.
По словам Мазура, в настоящее время ведется работа над созданием еще одного производственно-технологического кластера – "Микроэлектроника и системы связи".
Глава региона также рассказал участникам сессии "Россия – Исламский мир: международная межрегиональная активизация" о томских предприятиях, которые создают собственные технологии и выпускают продукцию в сфере электроники, средств связи, СВЧ-техники и компонентов для соответствующих изделий.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приглашаю к нам в Томскую область – за новыми технологиями, за высокотехнологичным оборудованием, за востребованным образованием и просто за хорошими впечатлениями", – обратился Владимир Мазур к участникам форума.
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Томская областьТехнологииТомская областьАрктикаРоссияВладимир МазурРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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