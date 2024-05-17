https://ria.ru/20240517/potentsial-1946623789.html

Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum

Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum - РИА Новости, 17.05.2024

Губернатор Мазур презентовал потенциал Томской области на KazanForum

Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу представил инвестиционный потенциал региона на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:53

2024-05-17T11:53

2024-05-17T11:53

томская область

технологии

томская область

арктика

россия

владимир мазур

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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ТОМСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в пятницу представил инвестиционный потенциал региона на XV Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает администрация сибирского региона. "Старейшие в Сибири университеты, академические институты, молодежь со всего мира – это безусловный двигатель инновационной экономики, которой мы отводим особую роль, и начали заниматься ею не вчера. Сегодня почти 230 компаний и научные центры объединяет наш кластер "Smart Technologies". Его главные разработки – в области медицины, в том числе – цифровой, фармацевтики, исследований Арктики, робототехники", - рассказал Мазур. В числе стратегических задач томских ученых глава региона обозначил микроэлектронику, беспилотные авиационные технологии, малотоннажную химию, новые материалы, энергетику будущего, искусственный интеллект. Он уточнил, что развитие этих направлений будет построено по кластерному принципу. "Томский химический кластер способен обеспечить технологический суверенитет России в следующих веществах. Это хладагенты для микро- и радиоэлектроники. Это фторсодержащие соединения для сельского хозяйства, медицины и космоса. Это пигментный диоксид титана для канцелярии и строительных материалов и многих других отраслей", - сообщил глава региона. По словам Мазура, в настоящее время ведется работа над созданием еще одного производственно-технологического кластера – "Микроэлектроника и системы связи". Глава региона также рассказал участникам сессии "Россия – Исламский мир: международная межрегиональная активизация" о томских предприятиях, которые создают собственные технологии и выпускают продукцию в сфере электроники, средств связи, СВЧ-техники и компонентов для соответствующих изделий. "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приглашаю к нам в Томскую область – за новыми технологиями, за высокотехнологичным оборудованием, за востребованным образованием и просто за хорошими впечатлениями", – обратился Владимир Мазур к участникам форума.

https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html

https://ria.ru/20240325/energokompleks-1935701502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, томская область, арктика, россия, владимир мазур, россия — исламский мир: kazanforum 2024