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При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки
При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки - РИА Новости, 17.05.2024
При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки
Восемь мирных жителей пострадали в пятницу в ДНР в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:59
2024-05-17T20:59
2024-05-17T21:02
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
денис пушилин
кировский район
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в пятницу в ДНР в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Сегодня восемь мирных жителей республики пострадали от украинской агрессии. На остановке в Кировском районе столицы региона в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1984 года рождения и мужчина 1978 года рождения, легкие ранения получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что в Горловке три мирных жителя получили ранения, а в Макеевке мужчина 1995 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Пушилин отметил, что в Горловке пять жилых домов получили повреждения. По данным Пушилина, ВСУ 21 раз обстреляли ДНР, выпустив 49 боеприпасов. Украинские войска применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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кировский район
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происшествия, вооруженные силы украины, денис пушилин, кировский район, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Горловка
При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки
Пушилин: в ДНР при обстрелах ВСУ пострадали восемь мирных жителей за сутки