https://ria.ru/20240517/postradavshie-1946792733.html

При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки

При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки - РИА Новости, 17.05.2024

При украинских обстрелах в ДНР пострадали восемь мирных жителей за сутки

Восемь мирных жителей пострадали в пятницу в ДНР в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:59

2024-05-17T20:59

2024-05-17T21:02

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

денис пушилин

кировский район

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в пятницу в ДНР в результате действий украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Сегодня восемь мирных жителей республики пострадали от украинской агрессии. На остановке в Кировском районе столицы региона в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1984 года рождения и мужчина 1978 года рождения, легкие ранения получил мужчина 1978 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что в Горловке три мирных жителя получили ранения, а в Макеевке мужчина 1995 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Пушилин отметил, что в Горловке пять жилых домов получили повреждения. По данным Пушилина, ВСУ 21 раз обстреляли ДНР, выпустив 49 боеприпасов. Украинские войска применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

горловка

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происшествия, вооруженные силы украины, денис пушилин, кировский район, донецкая народная республика, горловка