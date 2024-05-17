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В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 17.05.2024 (обновлено: 17:29 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/popravka-1946728518.html
В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО
В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО - РИА Новости, 17.05.2024
В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО
В комитете ГД по труду подготовлена поправка о том, что вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:10
2024-05-17T17:29
общество
россия
владимир путин
госдума рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В комитете ГД по труду подготовлена поправка о том, что вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет, сообщила член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Вот и сейчас по предложению (президента РФ) Владимира Путина наш комитет подготовил поправку, согласно которой вдовы погибших бойцов будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком возраста 23 лет (ранее было — до 8 лет). Вместе с коллегами-депутатами я стала соавтором этой поправки", - написала Стенякина в своем Telegram-канале.
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общество, россия, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО

Стенякина: в ГД подготовили поправку о пенсии вдовам погибших бойцов с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В комитете ГД по труду подготовлена поправка о том, что вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет, сообщила член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
"Вот и сейчас по предложению (президента РФ) Владимира Путина наш комитет подготовил поправку, согласно которой вдовы погибших бойцов будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком возраста 23 лет (ранее было — до 8 лет). Вместе с коллегами-депутатами я стала соавтором этой поправки", - написала Стенякина в своем Telegram-канале.
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