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В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО

В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО

В комитете ГД по труду подготовлена поправка о том, что вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:10

2024-05-17T17:10

2024-05-17T17:29

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В комитете ГД по труду подготовлена поправка о том, что вдовы погибших бойцов СВО будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком 23 лет, сообщила член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. "Вот и сейчас по предложению (президента РФ) Владимира Путина наш комитет подготовил поправку, согласно которой вдовы погибших бойцов будут получать пенсию по потере кормильца до достижения ребёнком возраста 23 лет (ранее было — до 8 лет). Вместе с коллегами-депутатами я стала соавтором этой поправки", - написала Стенякина в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240304/svo-1931082343.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф