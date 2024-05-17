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Первый вице-спикер Госдумы рассказал о значении визита Путина в Китай
Первый вице-спикер Госдумы рассказал о значении визита Путина в Китай - РИА Новости, 18.05.2024
Первый вице-спикер Госдумы рассказал о значении визита Путина в Китай
Отношения России и Китая во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР поднялись на ступеньку выше, считает первый заместитель председателя ГД,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-17T20:46
2024-05-17T20:46
2024-05-18T00:24
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР поднялись на ступеньку выше, считает первый заместитель председателя ГД, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.Путин совершил двухдневный визит в Китай. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай президент провел в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого российско-китайского Экспо."Нет сомнений, что ожидания оправдались. И участники визита, и весь мир были свидетелями все большей теплоты, взаимного доверия и откровенности в отношениях лидеров России и Китая, а также все большего масштаба планов и конкретизации договоренностей двух стран в разных областях сотрудничества", - сказал Мельников РИА Новости.Первый вице-спикер Госдумы считает, что отношения России и КНР сейчас и так находятся на высшей точке за всю историю. "Но мне показалось, и говорю это без преувеличения, что в эти дни мы поднялись еще на ступеньку выше. Это не требует дипломатических формулировок, это было по духу так", - добавил Мельников.По мнению первого вице-спикера ГД, главное, что сделали лидеры стран Путин и Си Цзиньпин, - "на ближайшую перспективу они по абсолютно каждому направлению расчертили ясные и четкие треки для работы тех, кто посвящает этим направлениям каждый свой день".
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html
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политика, россия, китай, владимир путин, иван мельников, си цзиньпин, госдума рф
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Иван Мельников, Си Цзиньпин, Госдума РФ
Первый вице-спикер Госдумы рассказал о значении визита Путина в Китай
Мельников: отношения РФ и КНР поднялись на ступеньку выше во время визита Путина
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР поднялись на ступеньку выше, считает первый заместитель председателя ГД, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников.
Путин совершил двухдневный визит в Китай. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай президент провел в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого российско-китайского Экспо.
"Нет сомнений, что ожидания оправдались. И участники визита, и весь мир были свидетелями все большей теплоты, взаимного доверия и откровенности в отношениях лидеров России и Китая, а также все большего масштаба планов и конкретизации договоренностей двух стран в разных областях сотрудничества", - сказал Мельников РИА Новости.
Первый вице-спикер Госдумы считает, что отношения России и КНР сейчас и так находятся на высшей точке за всю историю. "Но мне показалось, и говорю это без преувеличения, что в эти дни мы поднялись еще на ступеньку выше. Это не требует дипломатических формулировок, это было по духу так", - добавил Мельников.
По мнению первого вице-спикера ГД, главное, что сделали лидеры стран Путин и Си Цзиньпин, - "на ближайшую перспективу они по абсолютно каждому направлению расчертили ясные и четкие треки для работы тех, кто посвящает этим направлениям каждый свой день".