https://ria.ru/20240517/pogoda-1946588147.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:29

2024-05-17T09:29

2024-05-17T09:29

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в пятницу погоду в столице и области будет определять уходящий на юг атмосферный фронт. "Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, днём в Москве около плюс 20 градусов, на территории области от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, михаил леус, погода