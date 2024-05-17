https://ria.ru/20240517/pogoda-1946588147.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:29
2024-05-17T09:29
2024-05-17T09:29
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в пятницу погоду в столице и области будет определять уходящий на юг атмосферный фронт. "Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, днём в Москве около плюс 20 градусов, на территории области от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до плюс 20 градусов
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 20 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в пятницу погоду в столице и области будет определять уходящий на юг атмосферный фронт.
"Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, днём в Москве около плюс 20 градусов, на территории области от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.