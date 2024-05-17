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В Одинцовском округе Подмосковья построят 6 школ и 5 детсадов в этом году - РИА Новости, 17.05.2024
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Новости Подмосковья
 
18:44 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946763040.html
В Одинцовском округе Подмосковья построят 6 школ и 5 детсадов в этом году
В Одинцовском округе Подмосковья построят 6 школ и 5 детсадов в этом году - РИА Новости, 17.05.2024
В Одинцовском округе Подмосковья построят 6 школ и 5 детсадов в этом году
В Одинцовском городском округе Московской области в этом году планируют ввести в строй шесть школ, пять детских садов, пять поликлиник и фельдшерско-акушерский... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:44
2024-05-17T18:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Одинцовском городском округе Московской области в этом году планируют ввести в строй шесть школ, пять детских садов, пять поликлиник и фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым, в рамках которой подвели итоги работы в муниципалитете за пять лет и обсудили, какие проекты для жителей будут реализованы в 2024 году. "Одинцово – особая территория, вы всегда на виду и продолжаете расти по самым разным направлениям. Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить, преобразовать. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные проблемы, вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в "Гусарской Балладе", и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Одна из главных задач в муниципалитете – строительство социальной инфраструктуры. "За пять лет мы приросли на 150 тысяч человек. Кроме того, на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тысяч частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было опережающими темпами ее создавать, так как в ней нуждалось огромное количество людей", – сказал Иванов. Он отметил, что в этом году планируется ввести шесть школ, в том числе в новых микрорайонах – это еще около 4 тысяч детей. Также построят пять детских садов за счет инвесторов, которые будут переданы муниципалитету. Иванов также доложил губернатору, что продолжается и капремонт социальных объектов. В 2024 году откроется школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская СОШ, детсады №55 и №65 в Одинцово. Работы идут в стационаре Перхушковской больницы и хирургическом корпусе Одинцовской больницы. В новом году также планируется достроить и ввести в эксплуатацию пять поликлиник (в поселке Заречье, селе Ромашково, Звенигороде, ЖК "Одинцово-1", ЖК "Гусарская Баллада") и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки.
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московская область (подмосковье), звенигород, одинцово, андрей иванов, андрей воробьев, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Одинцово, Андрей Иванов, Андрей Воробьев, Жилье

В Одинцовском округе Подмосковья построят 6 школ и 5 детсадов в этом году

© Фото : правительство Московской областиВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Одинцовского округа Андрея Иванова
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Одинцовского округа Андрея Иванова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Одинцовском городском округе Московской области в этом году планируют ввести в строй шесть школ, пять детских садов, пять поликлиник и фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым, в рамках которой подвели итоги работы в муниципалитете за пять лет и обсудили, какие проекты для жителей будут реализованы в 2024 году.
"Одинцово – особая территория, вы всегда на виду и продолжаете расти по самым разным направлениям. Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить, преобразовать. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные проблемы, вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в "Гусарской Балладе", и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Одна из главных задач в муниципалитете – строительство социальной инфраструктуры.
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"За пять лет мы приросли на 150 тысяч человек. Кроме того, на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тысяч частных построек. Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было опережающими темпами ее создавать, так как в ней нуждалось огромное количество людей", – сказал Иванов.
Он отметил, что в этом году планируется ввести шесть школ, в том числе в новых микрорайонах – это еще около 4 тысяч детей. Также построят пять детских садов за счет инвесторов, которые будут переданы муниципалитету.
Иванов также доложил губернатору, что продолжается и капремонт социальных объектов. В 2024 году откроется школа им. Пронина в Звенигороде, Большевяземская СОШ, детсады №55 и №65 в Одинцово. Работы идут в стационаре Перхушковской больницы и хирургическом корпусе Одинцовской больницы.
В новом году также планируется достроить и ввести в эксплуатацию пять поликлиник (в поселке Заречье, селе Ромашково, Звенигороде, ЖК "Одинцово-1", ЖК "Гусарская Баллада") и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Дубки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗвенигородОдинцовоАндрей ИвановАндрей ВоробьевЖилье
 
 
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