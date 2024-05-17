https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946756216.html
Бизнес заключил 825 договоров на землю благодаря инвесткарте в Подмосковье
Бизнес заключил 825 договоров на землю благодаря инвесткарте в Подмосковье - РИА Новости, 17.05.2024
Бизнес заключил 825 договоров на землю благодаря инвесткарте в Подмосковье
Более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости позволила заключить бизнесу инвестиционная карта Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:30
2024-05-17T18:30
2024-05-17T18:30
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости позволила заключить бизнесу инвестиционная карта Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Инвестиционная карта Подмосковья – это инструмент, позволяющий инвесторам онлайн подобрать самостоятельно локацию для размещения бизнеса на территории региона. Также функционал карты позволяет оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что на сегодняшний день с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Свыше 233 миллиардов рублей составляет общий объем инвестиций. Реализация этих проектов позволит создать более 24,6 тысячи рабочих мест для жителей региона. Таким образом, предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами "Земля за 1 рубль", "Земля без торгов", "Недвижимость за 1 рубль", "Недвижимость в МКД", "Земля в индустриальных парках". Зиновьева отметила, что наибольшее число договоров заключено в рамках сервиса "Недвижимость за 1 рубль", запущенного в прошлом году. На втором месте – сервис "Недвижимость в МКД". Сервис "Земля за 1 рубль" - на третьем месте. Она напомнила, что инвестиционная карта является одним из обязательных элементов регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
https://ria.ru/20240516/sobyanin-1946450564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, жилье, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Жилье, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости позволила заключить бизнесу инвестиционная карта Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Инвестиционная карта Подмосковья – это инструмент, позволяющий инвесторам онлайн подобрать самостоятельно локацию для размещения бизнеса на территории региона. Также функционал карты позволяет оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что на сегодняшний день с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Свыше 233 миллиардов рублей составляет общий объем инвестиций. Реализация этих проектов позволит создать более 24,6 тысячи рабочих мест для жителей региона.
Таким образом, предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами "Земля за 1 рубль", "Земля без торгов", "Недвижимость за 1 рубль", "Недвижимость в МКД", "Земля в индустриальных парках".
Зиновьева отметила, что наибольшее число договоров заключено в рамках сервиса "Недвижимость за 1 рубль", запущенного в прошлом году. На втором месте – сервис "Недвижимость в МКД". Сервис "Земля за 1 рубль" - на третьем месте.
Она напомнила, что инвестиционная карта является одним из обязательных элементов регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье
.