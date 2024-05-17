https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946629869.html

В Подмосковье осудили группу, занимавшуюся хищениями продукции ВПК

В Подмосковье осудили группу, занимавшуюся хищениями продукции ВПК - РИА Новости, 17.05.2024

В Подмосковье осудили группу, занимавшуюся хищениями продукции ВПК

Четверо членов группы, занимавшейся похищением и дальнейшей продажей продукции предприятия военно-промышленного комплекса на сумму свыше 300 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:10

2024-05-17T12:10

2024-05-17T12:10

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

исток

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверо членов группы, занимавшейся похищением и дальнейшей продажей продукции предприятия военно-промышленного комплекса на сумму свыше 300 миллионов рублей, осуждены в Подмосковье, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность членов преступной группы, причастной к хищению продукции предприятия военно-промышленного комплекса в особо крупном размере... Установлено, что в результате преступной деятельности ОПГ предприятию нанесен ущерб в размере более 304 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что начальник лаборатории НПП "Исток" имени А.И. Шокина в период с 2012 по 2021 год составляла подложную документацию о неисправности на пригодные к эксплуатации изделия для производства радиолокационных станций и якобы уничтожали их, а на деле вывозили с территории завода и передавали их подельникам на реализацию. В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии злоумышленников задержали. Четверо членов преступной группы признали свою вину, сотрудничали со следствием. Их дела рассмотрены судом в особом порядке. "Щелковским городским судом Московской области начальница лаборатории приговорена к 4 годам лишения свободы условно, водитель предприятия и вольнонаемный сотрудник военного представительства – к 3 годам колонии общего режима, директор ООО, занимающегося продажей похищенной продукции, – к 2 годам лишения свободы", - добавили в ФСБ. Уголовные дела в отношении организаторов преступной схемы выделены в отдельное производство и в настоящее время находятся на рассмотрении в суде. На видео ФСБ показано, как силовики остановили машину, в ее багажнике клистрон - электровакуумный прибор для усиления мощности сигнала, который может использоваться в продукции как гражданского, так и военного назначения. Научно-производственное предприятие "Исток" им. Шокина" расположено в подмосковном Фрязино. Основное направление деятельности - разработка и серийное производство современных и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации.

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https://ria.ru/20240517/deportatsiya-1946566993.html

https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html

https://ria.ru/20240415/krazha-1940235517.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, исток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)