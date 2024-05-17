https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946788496.html

Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины

Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины - РИА Новости, 17.05.2024

Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 20 мая проведут заседание контактной группы по... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:28

2024-05-17T20:28

2024-05-17T20:28

украина

сша

россия

ллойд остин

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939956766_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_c7abd64b5078c02937690a9910f3110b.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 20 мая проведут заседание контактной группы по поддержке Украины, сообщили в Пентагоне. "Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун проведут виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины из Пентагона 20 мая", - говорится в заявлении. Отмечается, что это будет уже 22-я встреча такого формата с начала российской специальной военной операции. Участие во встрече, как ожидается, примут руководители оборонных ведомств порядка 50 государств. В ходе заседания планируется обсудить координацию участников по поставкам Киеву военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире