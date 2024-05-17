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Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины
Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины - РИА Новости, 17.05.2024
Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины
Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 20 мая проведут заседание контактной группы по... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:28
2024-05-17T20:28
2024-05-17T20:28
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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун 20 мая проведут заседание контактной группы по поддержке Украины, сообщили в Пентагоне. "Министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун проведут виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины из Пентагона 20 мая", - говорится в заявлении. Отмечается, что это будет уже 22-я встреча такого формата с начала российской специальной военной операции. Участие во встрече, как ожидается, примут руководители оборонных ведомств порядка 50 государств. В ходе заседания планируется обсудить координацию участников по поставкам Киеву военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире
Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Глава Пентагона проведет встречу контактной группы по поддержке Украины
Остин 20 мая проведет встречу контактной группы по поддержке Украины